Không quân Mỹ thiết kế cỗ xe tốc độ siêu thanh dành cho ông già Noel

Hòa chung không khí đón Giáng sinh tưng bừng khắp mọi nơi, phòng nghiên cứu của Lực lượng không quân Mỹ (AFRL) mới đây đã đăng tải phiên bản xe trượt tuyết mới giúp ông già Noel thực hiện hành trình đi khắp thế giới để tặng quà Giáng sinh.

Ảnh minh họa.

Ưu điểm vượt trội của Hypersleigh

Mẫu xe trượt tuyết này được gọi là Hypersleigh, có tốc độ chậm hơn nhiều so với cỗ xe hiện tại của ông già Noel. Tuy nhiên, thiết kế mới được cho là an toàn hơn bởi chiếc xe do đàn tuần lộc kéo di chuyển quá nhanh, khiến ông già Noel dễ gặp nguy hiểm.

Hypersleigh là một cỗ xe hình tam giác với thiết kế cánh dạng delta (hình tam giác), được uốn cong ở phần đuôi, có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh. Phương tiện này có hai buồng lái xếp chồng lên nhau và một khoang chứa hàng ở phía sau buồng lái bên trên để đựng những món quà Giáng sinh.

Hypersleigh có bụng phẳng, sơn tối màu, được chế tạo từ nhiên liệu chịu nhiệt giúp buồng lái không bị quá nóng khi ông già Noel đi xuyên qua các lục địa. Tàu vũ trụ con thoi và máy bay không gian không người lái X-37B của Mỹ cũng có cấu tạo tương tự. Phương tiện này có các chân trượt tuyết có thể thu vào hoặc mở ra. Giữa các chân trượt tuyết là hệ thống hút gió.

Bên cạnh đó, Hypersleigh còn được lắp đặt động cơ phản lực tĩnh siêu âm (scramjet). Cơ chế hoạt động như sau, động cơ phản lực tĩnh siêu âm hút khí vào và đẩy khí ra sau khi không khí bị đốt nóng do việc đốt nhiên liệu. Động cơ này tạo ra nhiều lực đẩy, giúp phương tiện di chuyển với tốc độ siêu thanh hoặc cao hơn. Về mặt lý thuyết, một phương tiện chạy bằng động cơ scramjet có thể đạt tốc độ tối đa hơn Mach 17, tương đương 20.000 km/giờ.

Tuy vậy, thiết kế của AFRLvẫn cần sự hỗ trợ. Động cơ scramjet chỉ bắt đầu hoạt động khi chỉ số Mach ở mức cao, vì vậy Hypersleigh sẽ cần 1 tên lửa hoặc động cơ của máy bay phản lực để tăng sức mạnh cho nó. Scramjet sẽ hoạt động khi phương tiện đạt tới vận tốc Mach 4 (gần 5.000km/giờ) vì thế khi đã đạt tốc độ này Hypersleigh có thể tách rời tên lửa đẩy. Tên lửa này sau đó có thể được tái chế để sử dụng cho mùa Giáng sinh năm sau.

Nhưng liệu Hypersleigh có quá chậm?

Cách đây một thời gian dài, trên mạng Internet, nhà thiên văn học Linda Harden đã tính toán rằng, chiếc xe trượt tuyết mà ông già Noel sử dụng có tốc độ đạt mức Mach 3.000, tương đương với hơn 1000km/giây, với giả định rằng có 91,8 triệu trẻ em đang chờ ông đến phát quà trong đêm Giáng sinh.

“Giả sử như mỗi điểm dừng trong số 91,8 triệu điểm dừng chân được phân bổ điều xung quanh trái đất. Chúng ta đang nói về việc phải di chuyển với khoảng cách hơn 1,2 km đến mỗi hộ gia đình, như vậy tổng chiều dài quãng đường sẽ là 121.505.472km, chưa kể đến những điểm dừng chân mà chúng ta phải đến để làm các công việc cá nhân cứ 31 tiếng một lần, thêm cả việc ăn uống. Điều này đồng nghĩa với việc xe trượt tuyết của ông già Noel phải di chuyển với tốc độ hơn 1000km/giây, nhanh gấp 3.000 lần tốc độ âm thanh. Nếu đưa ra so sánh, phương tiện nhân tạo nhanh nhất trên trái đất, tàu thăm dò không gian Ulysses chỉ di chuyển được với tốc độ hơn 44km/giây, và một con tuần lộc thông thường có thể chạy với tốc độ 24,1km/giờ”, nhà thiên văn học Linda Harden cho biết.

Xét đến khía cạnh này, Hypersleigh thực sự có triển vọng, ngoại trừ việc xem xét tính chất vật lý toàn bộ chuyến đi của ông già Noel.

Theo Harden, cỗ xe trượt tuyết kéo bằng tuần lộc của ông già Noel còn phải mang số quà có trọng lượng 353.000 tấn. Để hoàn thành quãng đường dài trong thời gian ngắn nhất, cỗ xe của ông già Noel phải di chuyển hết tốc lực. Cặp tuần lộc dẫn đầu sẽ phải hấp thu 14,3 nghìn triệu jun năng lượng mỗi giây. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng sẽ bùng cháy gần như hoàn toàn và tạo ra những tiếng nổ chói tai, tiếp đến sẽ tới lượt những con tuần lộc phía sau. Cả đoàn tuần lộc sẽ bốc hơi trong chưa đầy 1 giây. Còn ông già Noel sẽ phải chịu lực ly tâm lớn hơn gấp 17.500 lần so với trọng lực.

Với tất cả các giả thiết nói trên, có lẽ sẽ tốt hơn cho ông già Noel để sử dụng chiếc xe Hypersleigh của không quân Mỹ. Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn để ông già Noel hoàn thành chuyến đi của mình, nhưng trẻ em trên thế giới chắc chắn sẽ không phản đối dịp Giáng sinh kéo dài tới 1 tháng./.

Video: Mô hình xe trượt tuyết mới của ông già Noel do lực lượng không quân Mỹ thiết kế.