Khuyến cáo công dân Việt Nam không dùng dịch vụ lãnh sự trung gian

Mới đây, nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ 125 người Việt Nam ở Batam liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư, 228 người Việt Nam ở Jakarta liên quan đến đường dây đánh bạc bất hợp pháp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, hiện trên một số trang mạng xã hội có hiện tượng một số cá nhân nhận làm các dịch vụ lãnh sự, giấy tờ cho công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân không sử dụng các dịch vụ lãnh sự qua trung gian, môi giới.

Để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục, đề nghị công dân liên hệ với Bộ phận Lãnh sự qua số điện thoại duy nhất: +62 811-161-025 (WhatsApp, Zalo) hoặc trực tiếp đến làm việc tại Đại sứ quán. Ngoài ra, Đại sứ quán hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dịch vụ hay sự cố nào phát sinh từ các nguồn khác.