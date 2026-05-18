  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khuyến cáo công dân Việt Nam không dùng dịch vụ lãnh sự trung gian

Thứ Hai, 20:59, 18/05/2026
VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân không sử dụng các dịch vụ lãnh sự qua trung gian, môi giới, sau các vụ bắt giữ người Việt Nam tại Indonesia gần đây.

Mới đây, nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ 125 người Việt Nam ở Batam liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư, 228 người Việt Nam ở Jakarta liên quan đến đường dây đánh bạc bất hợp pháp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, hiện trên một số trang mạng xã hội có hiện tượng một số cá nhân nhận làm các dịch vụ lãnh sự, giấy tờ cho công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo công dân không sử dụng các dịch vụ lãnh sự qua trung gian, môi giới.

Để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục, đề nghị công dân liên hệ với Bộ phận Lãnh sự qua số điện thoại duy nhất: +62 811-161-025 (WhatsApp, Zalo) hoặc trực tiếp đến làm việc tại Đại sứ quán. Ngoài ra, Đại sứ quán hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dịch vụ hay sự cố nào phát sinh từ các nguồn khác.

Australia đóng 130 trang web lừa đảo đầu tư mỗi tuần

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều người dân bị mất tiền vì tham gia các thương vụ đầu tư lừa đảo, Australia đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm ngăn chặn các hành vi này bằng nhiều hình thức trong đó có việc đóng các trang web lừa đảo và quảng cáo lừa đảo trực tuyến cũng như nâng cao nhận thức của người dân.

 

VOV.VN - Công an Hải Phòng đã triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo Luxkingtech hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lừa đảo chiếm đoạt 175 tỷ đồng của hơn 1.000 người. Ba đối tượng bị khởi tố, nhiều tài sản giá trị lớn bị thu giữ.

VOV.VN - Đầu tư tài sản số, tiền điện tử mang lại cơ hội sinh lời cao nhưng đi kèm rủi ro lớn. Nhiều nhà đầu tư mất vốn khi tham gia các sàn bất hợp pháp hoặc theo “trend” mà không tìm hiểu kỹ. Vậy làm cách nào để đầu tư thông minh, hạn chế rủi ro và bảo vệ vốn?

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến tiền mã hóa.

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

