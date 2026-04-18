Lại xảy ra loạt động đất mạnh tại Nhật Bản

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 13h20 hôm nay (18/4, theo giờ địa phương). Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, chấn độ ghi nhận được của trận động đất này là khoảng 5 độ, tâm chấn nằm ở khu vực thị trấn Ogawa, độ sâu tâm chấn khoảng 9km.

Bản đồ vùng ảnh hưởng của động đất do NHK đăng tải

Tiếp đó, vào lúc 14h54, cũng ở khu vực phía Bắc tỉnh Nagano, lại xảy ra trận động đất thứ hai mạnh 5,1 độ và độ sâu tâm chấn khoảng 10km. Vào lúc 15h33, khu vực nêu trên lại xảy ra trận động đất thứ ba với sức chấn động khoảng 3,2 độ và độ sâu tâm chấn cũng vào khoảng 10km.

Do Nagano là 1 trong 8 địa phương của Nhật Bản không nằm trên bờ biển, nên các trận động đất nêu trên không gây ra nguy cơ sóng thần. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn bị coi là dị thường, do đã từng có tiền lệ động đất mạnh tới 6,7 độ xảy ra tại cùng một khu vực vào năm 2014, kèm theo đó là những lo ngại về động đất chuỗi.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa được tổ chức, đại diện Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Tại những khu vực bị chấn động mạnh, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá là rất cao. Kèm theo hoạt động địa chấn sẽ là mưa lớn. Trong vòng 1 tuần tới vẫn có khả năng xảy ra động đất mạnh khoảng 5 độ. Toàn bộ cư dân trong khu vực cần đặc biệt chú ý”.

Mặc dù chưa gây ra thiệt hại cụ thể về người và tài sản, nhưng loạt động đất này cũng đủ mạnh để gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông đường sắt. Cụ thể, tuyến tàu cao tốc (shinkansen) Hokuriku đã buộc phải tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ đồng hồ. Ngoài ra, còn 4 tuyến đường sắt cao tốc liên tỉnh khác cũng đang bị đình chỉ.