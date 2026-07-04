Lào - Myanmar: Thắt chặt tình hữu nghị láng giềng

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng thống Myanma Min Aung Hlaing đã tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác song phương thời gian qua và đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lào và Myanmar trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi nước, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà hai bên đạt được trong thời gian qua.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân (Nguồn: Đài Phát thanh quốc gia Lào)

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Lào và Myanmar, thể hiện qua sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên, cùng sự phối hợp, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm Bản ghi nhớ về Hợp tác Du lịch và Bản ghi nhớ về việc kết nghĩa thành phố hữu nghị giữa Thủ đô Vientiane và Thủ đô Naypyidaw. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ trao tặng lô huyết thanh kháng nọc rắn do phía Myanmar trao tặng Bộ Y tế Lào.