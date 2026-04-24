Lật thuyền chở người di cư Somali khiến 17 người chết

Thứ Sáu, 05:16, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 17 người di cư Somali được xác định đã thiệt mạng trong vụ lật chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp xảy ra tại vùng biển nằm giữa Algeria và Tây Ba Nha hôm qua.

Thông tin được Đại sứ Somali tại Algeria Yusuf Ahmed Hassan công bố tối qua. Đại sứ Hassan cho biết trong số 17 người thiệt mạng có 5 phụ nữ.

lat thuyen cho nguoi di cu somali khien 17 nguoi chet hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Thảm họa xảy ra khi chiếc thuyền chở những người này bất ngờ bị lật úp khi đang thực hiện hành trình di chuyển từ Algeria sang Tây Ban Nha. Đây là một trong những tuyến di cư ưa thích của người di cư bất hợp pháp châu Phi tìm cách vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu trong nhiều năm qua.

Hiện chưa rõ tổng số người có mặt trên chiếc thuyền gặp nạn là bao nhiêu. Nguyên nhân xảy ra tai nạn cũng chưa được công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Somalia Algeria Tây Ban Nha di cư trái phép Địa Trung Hải tai nạn lật thuyền người di cư châu Phi thương vong Yusuf Ahmed Hassan khủng hoảng di cư
Lật thuyền du lịch tại Vân Nam, Trung Quốc, 2 người tử vong

VOV.VN - Ngày 17/2, một vụ lật thuyền du lịch nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến 4 người rơi xuống nước, trong đó có 2 nạn nhân tử vong.

VOV.VN - Ngày 17/2, một vụ lật thuyền du lịch nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến 4 người rơi xuống nước, trong đó có 2 nạn nhân tử vong.

Lật thuyền chở hơn 200 người di cư châu Phi trên Đại Tây Dương

VOV.VN - Giới chức Gambia ngày 1/1 cho biết, hải quân nước này đã cứu sống được gần 100 trong tổng số hơn 200 người di cư châu Phi trên một chiếc thuyền bị lật ở biển Đại Tây Dương trong đêm cuối cùng của năm 2025.

VOV.VN - Giới chức Gambia ngày 1/1 cho biết, hải quân nước này đã cứu sống được gần 100 trong tổng số hơn 200 người di cư châu Phi trên một chiếc thuyền bị lật ở biển Đại Tây Dương trong đêm cuối cùng của năm 2025.

Hơn 20 người thiệt mạng vì lật thuyền ở Congo

VOV.VN - Thêm một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, cướp đi mạng sống của ít nhất hơn 20 người và khiến nhiều người mất tích.

VOV.VN - Thêm một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, cướp đi mạng sống của ít nhất hơn 20 người và khiến nhiều người mất tích.

