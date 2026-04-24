Lật thuyền chở người di cư Somali khiến 17 người chết

Thông tin được Đại sứ Somali tại Algeria Yusuf Ahmed Hassan công bố tối qua. Đại sứ Hassan cho biết trong số 17 người thiệt mạng có 5 phụ nữ.

Thảm họa xảy ra khi chiếc thuyền chở những người này bất ngờ bị lật úp khi đang thực hiện hành trình di chuyển từ Algeria sang Tây Ban Nha. Đây là một trong những tuyến di cư ưa thích của người di cư bất hợp pháp châu Phi tìm cách vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu trong nhiều năm qua.

Hiện chưa rõ tổng số người có mặt trên chiếc thuyền gặp nạn là bao nhiêu. Nguyên nhân xảy ra tai nạn cũng chưa được công bố.