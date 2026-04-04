Latvia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 1/7/2027, thay vì hết hạn vào tháng 7/2026 như kế hoạch ban đầu. Lệnh cấm này đã được áp dụng từ ngày 8/3/2024 với việc cấm hoàn toàn nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Nga và Belarus, cũng như hàng hóa có nguồn gốc từ hai nước này nhưng được đưa vào Latvia thông qua các nước thứ ba.

Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh qua Latvia để đến các nước thành viên EU khác, đảm bảo không ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng khu vực.

Việc gia hạn lệnh cấm được xem là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, Latvia coi đây là cách làm suy giảm nguồn tài trợ gián tiếp cho nền kinh tế Nga và Belarus, đồng thời bảo vệ ngành nông nghiệp nội địa.

Theo Bộ Nông nghiệp Latvia, lệnh cấm đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt khi kết hợp chặt chẽ với các biện pháp thuế quan tăng mạnh và lệnh trừng phạt của EU. Trong hai đợt vào các năm 2024 và 2025, EU đã tăng đáng kể thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và một số loại phân bón từ Nga và Belarus.

Kết quả là nhập khẩu từ hai nước này vào Latvia đã giảm mạnh. Trong 11 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu từ Nga vào Latvia giảm 30% và tiếp tục giảm 85% trong cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu từ Belarus cũng giảm lần lượt là 12% và 55% trong các giai đoạn tương ứng. Xu hướng suy giảm tương tự cũng được ghi nhận trên phạm vi toàn EU.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp Latvia, lệnh cấm quốc gia kết hợp với các biện pháp chung của EU đã giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga và Belarus. Điều này không chỉ bảo vệ nông dân Latvia mà còn góp phần vào an ninh lương thực của khu vực Baltic.