Lebanon bác tin sắp bình thường hóa quan hệ với Israel

Trong tuyên bố chính thức do Phủ Tổng thống Lebanon công bố hôm qua, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định bình thường hóa quan hệ với Israel không nằm trong chính sách đối ngoại của Lebanon trong bối cảnh hiện nay, khi quốc gia Arab vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Binh lính Israel canh gác gần biên giới với Lebanon tại thị trấn Metulla, miền Bắc Israel ngày 25/2/2025. Ảnh: Reuters

Đây được coi là phản hồi chính thức đầu tiên của lãnh đạo Lebanon về vấn đề bình thường hóa quan hệ với Israel, kể từ sau tuyên bố hồi tuần trước của Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar rằng Israel thực sự quan tâm vấn đề bình thường hóa quan hệ với Lebanon và Syria. Ngay sau phát ngôn này của Ngoại trưởng Israel, một số nguồn tin khu vực nhận định Israel có thể sớm đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với cả Lebanon và Syria ngay trong năm 2025, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Mỹ.

Cũng trong tuyên bố hôm qua, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tiếp tục yêu cầu Israel rút quân khỏi các địa điểm chiếm đóng trái phép ở khu vực biên giới phía Nam Lebanon. Ông Aoun nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Israel trên lãnh thổ Lebanon, cản trở việc triển khai binh sỹ Lebanon tới toàn bộ các khu vực biên giới của Lebanon được quốc tế công nhận.

Quân đội Israel hiện vẫn đang chiếm giữ 5 vị trí thuộc khu vực phía Nam Lebanon, giáp biên giới Israel, bất chấp việc Israel và Phong trào Hezbollah đã thực thi thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 11/2024. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, viện lý do Hezbollah vi phạm cam kết ngừng bắn và loại trừ các mối đe dọa an ninh do nhóm vũ trang đối địch gây ra.