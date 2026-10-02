Liên hợp quốc tiếp tục tiến trình chọn Tổng Thư ký mới trong tháng 10

Phát biểu tại cuộc họp báo về chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an ngày 1/10, bà Aglaia Balta cho biết các thành viên đã dành thời gian trong cả nửa đầu và nửa sau tháng 10 cho những cuộc bỏ phiếu thăm dò, nhằm tìm kiếm ứng viên có đủ sự ủng hộ để trở thành Tổng Thư ký tiếp theo của Liên hợp quốc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm Antonio Guterres (Ảnh: Reuters)

“Tháng 10 là thời điểm chúng ta cần đạt được tiến triển và có thể là cả sự đồng thuận về một Tổng Thư ký mới. Chúng tôi đã dành ra một số thời điểm cho các cuộc bỏ phiếu thăm dò nhằm chọn ra Tổng Thư ký vào nửa đầu và nửa sau của tháng”, Đại sứ Hy Lạp tại Liên hợp quốc nói.

Bà Aglaia Balta cho biết Hội đồng Bảo an đã tiến hành 4 cuộc bỏ phiếu thăm dò không chính thức. Cuộc gần nhất diễn ra ngày 29/9, trong đó cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan tiếp tục dẫn đầu cuộc đua, sau khi cũng đứng đầu ở các vòng bỏ phiếu tháng 7 và tháng 9. Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu tháng 8 ghi nhận Đại sứ Guyana tại Liên hợp quốc Carolyn Rodrigues-Birkett dẫn đầu.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc bỏ phiếu thăm dò chưa đồng nghĩa với một đề cử chính thức. Hội đồng Bảo an sẽ cần đạt được sự đồng thuận cần thiết trước khi đưa ra khuyến nghị để Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét.

Theo quy trình, Hội đồng Bảo an sẽ phải thống nhất một ứng viên để trình Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tổng Thư ký mới sẽ kế nhiệm ông Antonio Guterres, người đang đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng theo quy định hiện nay.

Bà Aglaia Balta cho biết Hy Lạp sẽ tiếp tục tham vấn các quốc gia thành viên và các thành viên Hội đồng Bảo an, đồng thời nhấn mạnh tiến trình sẽ không được thúc đẩy nếu thiếu sự đồng thuận cần thiết.

Việc lựa chọn Tổng Thư ký mới được dự kiến tiếp tục là một trong những vấn đề đáng chú ý của Liên hợp quốc trong những tháng cuối năm, khi các thành viên Hội đồng Bảo an tìm kiếm sự đồng thuận về người đứng đầu tổ chức trong nhiệm kỳ tiếp theo.