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Lộ diện tiêm kích J-15T trong huấn luyện xa bờ của tàu sân bay Liêu Ninh

Chủ Nhật, 20:11, 28/06/2026
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VOV.VN - Việc tiêm kích J-15T lần đầu xuất hiện trong hoạt động huấn luyện xa bờ của tàu sân bay Liêu Ninh được đánh giá là bước tiến mới, góp phần nâng cao đáng kể năng lực tác chiến tổng hợp của biên đội tàu sân bay Trung Quốc.


Theo truyền thông Trung Quốc, sáng 22/6, biên đội tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân nước này đã trở về căn cứ Thanh Đảo sau hơn 40 ngày huấn luyện thực chiến liên tục trên biển xa.

Trong quá trình huấn luyện, biên đội này tổ chức diễn tập các nội dung như tác chiến liên hợp bờ - biển, bay chiến thuật của máy bay trên hạm và nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Các khoa mục được triển khai bám sát yêu cầu thực chiến, bao gồm giành ưu thế trên không, phòng không, tấn công mục tiêu trên biển, yểm trợ, cứu hộ tổng hợp xa bờ, đồng thời tổ chức nhiều đợt đối kháng công - phòng giữa tàu và máy bay cả ngày lẫn đêm, có sử dụng vũ khí thật.

lo dien tiem kich j-15t trong huan luyen xa bo cua tau san bay lieu ninh hinh anh 1
Tiêm kích J-15T được phóng từ tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh chụp màn hình từ video của CCTV

Đáng chú ý, trong đợt huấn luyện lần này, nhiều tiêm kích J-15T đã thực hiện cất hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh và hoàn thành các khoa mục thực chiến. Sự xuất hiện của J-15T, dòng tiêm kích được thiết kế cho phương thức phóng bằng máy phóng, trên tàu sân bay sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu như Liêu Ninh đã thu hút sự quan tâm của giới quan sát.

J-15T là tiêm kích hạng nặng một chỗ ngồi do Trung Quốc tự phát triển, được nâng cấp từ nền tảng của mẫu tiêm kích J-15. Mẫu máy bay này được cải tiến đáng kể về hệ thống điện tử hàng không, vũ khí cũng như hiệu năng tổng thể, nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Học Phong, J-15T có khả năng tương thích cả hai phương thức cất cánh bằng máy phóng và nhảy cầu. Mẫu máy bay được trang bị radar mảng pha chủ động mới, giúp tăng đáng kể tầm phát hiện mục tiêu và nâng cao năng lực tác chiến điện tử.

Về hỏa lực, J-15T có thể mang tên lửa không đối không PL-15, một loại tên lửa tầm xa hiện đại. Khi kết hợp với radar mới, máy bay có thể phát huy hiệu quả tối đa tầm bắn và khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn.

Cùng với hoạt động của tàu sân bay, biên đội Liêu Ninh cũng tiến hành diễn tập phối hợp với biên đội tàu tấn công đổ bộ Type 075, với sự tham gia của nhiều loại trực thăng như Z-8, Z-9, Z-20 và Ka-28. Hoạt động này nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong môi trường xa bờ.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, việc đưa J-15T vào biên chế sẽ giúp tàu sân bay Liêu Ninh nâng cao đáng kể năng lực giành ưu thế trên không, cũng như khả năng tấn công mục tiêu trên biển và trên bộ, qua đó tăng cường hiệu quả tác chiến tổng thể của biên đội tàu sân bay.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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