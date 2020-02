Lo ngại Covid-19 lan rộng, Mỹ gia hạn việc cấm bay tới Trung Quốc

Hãng hàng không United Airlines (UAL.O) cuối ngày hôm qua (12/2) cho biết, hãng này sẽ gia hạn việc hủy tất cả các chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc cho đến cuối tháng 4/2020 do lo sợ Covid-19 lây lan nhanh chóng.

Hành khách đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm virus corona khi đến sân bay quốc tế ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo United Airlines, các chuyến bay tới Trung Quốc sẽ được nối lại vào ngày 24/4. Được biết, hãng hàng không này thường vận hành khoảng 12 chuyến bay mỗi ngày từ Mỹ đến Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Cùng với tuyên bố của United Airlines có trụ sở tại Chicago, nhiều hãng vận tải hàng không của Mỹ bay tới Trung Quốc hiện đã hủy các chuyến bay đến cuối tháng 4/2020. Họ cho biết một phần lý do là do nhu cầu giảm mạnh.

Trước đó hôm 11/2, American Airlines Group Inc (AAL.O) - hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, tuyên bố sẽ gia hạn việc hủy các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục và đặc khu hành chính Hong Kong cho đến ngày 24/4, trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm do sự bùng phát virus corona. Delta Air Lines Inc (DAL.N) cũng hủy các chuyến bay tới Trung Quốc đến ngày 30/4.

Chính phủ Mỹ đã đặt ra nhiều hạn chế mới đối với những khách du lịch tới Mỹ nhưng trước đó từng đến thăm Trung Quốc, cấm nhập cảnh gần như tất cả các công dân không mang quốc tịch Mỹ nếu họ từng tới Trung Quốc trong vòng 14 ngày gần đây. Bên cạnh đó, Mỹ cũng giới hạn các chuyến bay đến từ Trung Quốc hoặc các chuyến bay quốc tế chở hành khách Mỹ từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày đối với 11 sân bay lớn của nước này, để tăng cường theo dõi và sàng lọc. Nước này cũng yêu cầu cách ly các công dân Mỹ gần đây đã thăm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc./.