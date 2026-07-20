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VOV.VN - Ngày 19/11, ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người mất tích sau trận lũ quét do mưa lớn xảy ra tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, trong khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa lớn.
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https://vid.vov.vn/2026-07/lu-quet-o-jammu-va-kashmir-khien-it-nhat-11-nguoi-thiet-mang-nhieu-nguoi-mat-tich.m3u8
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2026-07/lu-quet-o-jammu-va-kashmir-khien-it-nhat-11-nguoi-thiet-mang-nhieu-nguoi-mat-tich.m3u8
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