Lực lượng Tổng thống Assad kêu gọi người Kurd gia nhập quân đội Syria

Tuyên bố trên được đưa ra giữa bối cảnh chiến sự leo thang đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hồi tuần trước.

Bộ Quốc phòng Syria đã khẳng định hôm 30/10 rằng Damascus sẵn sàng chấp nhận bất kỳ đơn vị nào của nhóm người Kurd gia nhập quân đội Syria trong một nỗ lực chung nhằm ngăn cản chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy mà Ankara ủng hộ. Chính phủ Syria cũng đề xuất việc hòa giải với người Kurd không nhất thiết phải vì các mục đích an ninh.

Giao tranh ở đông bắc Syria. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn SANA của Syria cũng dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này về đề xuất mở rộng các dịch vụ dân sinh ở khu vực tự trị phía đông bắc, đồng thời nêu ra những điều kiện sống khó khăn do cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ gây ra cũng như đề xuất hợp nhất lực lượng an ninh Asayesh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vào cơ quan an ninh trong nước của chính phủ.

Chỉ huy Mazloum Abdi của SDF đã bày tỏ quan điểm rằng: "Hình thức và cách tiếp cận của Bộ Quốc phòng Syria cũng như kêu gọi của họ về việc để các cá nhân trong lực lượng của chúng tôi tham gia vào quân đội Syria không được hoan nghênh. Thay vào đó, Bộ này nên đưa ra một giải pháp theo những gì chúng tôi đề xuất để bảo vệ tính riêng biệt của SDF trong những khu vực mà chúng tôi hiện diện trong việc trở thành một phần của hệ thống quốc phòng Syria".

Điều này đã cho thấy sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa người Kurd và chính phủ Tổng thống Assad khi 2 bên có chung kẻ thù nhưng lại khác biệt trong tầm nhìn về tương lai Syria.

Giữa lúc Bộ Quốc phòng Syria kêu gọi SDF gia nhập quân đội ngày 30/10, lực lượng của Tổng thống Assad đã rút khỏi tiền tuyến diễn ra các cuộc giao tranh. Trong khi đó, Mỹ vẫn kiểm soát phần lớn không phận ở đông bắc Syria, thậm chí cả khi Washington đang ưu tiên bảo vệ các mỏ dầu ở phía đông.

"Không phận đông bắc Syria do Mỹ kiểm soát. Washington đã mở cho các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào ngày 9/10 để tấn công khu vực này (trong 21 ngày). Không có lệnh ngừng bắn nào được thiết lập, tình hình nhân đạo ở đây ngày càng trở nên tồi tệ", người phát ngôn SDF Mustafa Bali tweet ngày 31/10./.