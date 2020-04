Lý do khiến Tổng thống Trump thay đổi quan điểm về Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã hiểu được mức độ nguy hiểm của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 và điều đó khiến ông thay đổi quan điểm so với trước đây. Ở giai đoạn đầu, Tổng thống Trump từng so sánh dịch bệnh Covid-19 với cúm mùa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC News

“Tôi đã nghĩ và nhìn vào cách thức lây nhiễm, nó quá dễ lây nhiễm. Chưa ai từng thấy điều gì như thế này, khi mà một số lượng lớn người bất ngờ mắc bệnh chỉ vì sự có mặt của một người nào đó đã nhiễm virus”, Tổng thống Trump nói ngày 1/4.



Khi được hỏi về người bạn không nêu tên đang phải chiến đấu với Covid-19 mà ông Trump đã ít nhất 2 lần nhắc đến trong các cuộc họp trước đây, ông nói rằng người bạn này đã rơi vào hôn mê.

“Nó [virus SARS-CoV-2] cho thấy sự nguy hiểm khi tác động tới một người nhất định nào đó vốn đã có các vấn đề khác [bệnh lý nền] và người bạn của tôi cũng thuộc nhóm này”, ông Trump nói.

Dù vậy, Tổng thống Trump nói rằng, lý do khiến ông thay đổi quan điểm về Covid-19 là do các số liệu về dịch bệnh tại Mỹ hiện nay chứ không phải do tình trạng bệnh của người bạn của ông./.