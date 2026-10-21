Malaysia kêu gọi ASEAN hợp sức bảo vệ trẻ em trước hiểm họa trên mạng

Phát biểu ngày 20/10, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil nhấn mạnh những lợi ích của Internet, tuy nhiên bày tỏ lo ngại về an toàn của trẻ em trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, ông Fahmi cảnh báo những nguy cơ từ thuật toán mạng xã hội, khẳng định chính phủ các nước còn nhận thức hạn chế về cách thức vận hành, nhất là cách những thuật toán này chi phối nội dung người dùng tiếp cận. Để minh họa nguy cơ trực tiếp đối với trẻ em, ông đề cập vụ việc cảnh sát Malaysia mới đây đã bắt giữ 53 nghi phạm ấu dâm, thu giữ hơn nửa triệu tệp dữ liệu nghi chứa nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil tham dự Tuần lễ Công nghệ Bali 2026 ở Indonesia ngày 20/10. Nguồn: Bernama

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia nhấn mạnh bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là thách thức chung và vấn đề cấp bách của khu vực, đòi hỏi các nước ASEAN phải tăng cường phối hợp ứng phó, dù còn những khác biệt về hệ thống pháp luật và cách tiếp cận.

Trao đổi với báo giới, ông Fahmi cho biết, bên lề Tuần lễ Công nghệ Bali 2026 ở Indonesia ngày 20/10, ông đã có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trong đó, ông Fahmi cho rằng kinh nghiệm của Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện nước này trong xử lý khiếu nại liên quan mạng xã hội có thể hữu ích với Indonesia.

Song song với đó, Malaysia cũng đang xúc tiến cuộc gặp ba bên với Indonesia và Singapore vào tháng 12 sắp tới. Theo ông Fahmi, sự hợp tác giữa ba nước có thể tạo động lực thúc đẩy các nước thành viên ASEAN khác tham gia, từng bước mở rộng nỗ lực của khu vực trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Từ ngày 1/6 năm nay, Malaysia đã bắt đầu áp dụng yêu cầu xác minh độ tuổi khi đăng ký tài khoản mạng xã hội, theo đó người dưới 16 tuổi không được phép mở và sở hữu tài khoản. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm Malaysia triển khai nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho trẻ em.