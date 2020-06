Maroc thành công trong điều trị các ca mắc Covid-19

Theo Bộ Y tế Maroc, trong 24 giờ qua, nước này không có ca tử vong mới do mắc Covid-19. Đáng chú ‎ ý, số ca phục hồi đã tăng lên 7.278 trong tổng số 8.132 ca mắc. Số liệu này cho thấy, tỷ lệ những người phục hồi do mắc Covid-19 ở Maroc là gần 90%, tỉ lệ cao so với một số quốc gia trên thế giới.

Maroc kiểm soát tốt dịch covid -19 - Ảnh: GETTY

Tỷ lệ tử vong do mắc Covid-19 ở mức 2,6% với 208 ca, thấp hơn mức trung bình toàn cầu hiện nay là 5,9%. Kết quả này là do chính quyền Maroc đã có các biện pháp phòng ngừa kịp thời, người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, công tác điều trị và điều dưỡng tốt.

Maroc đã sử dụng chloroquine để điều trị cho những người mắc Covid-19, một loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét và các bệnh mãn tính, nhưng đây cũng là loại thuốc mà WHO khuyến cao không nên dùng.

Các chuyên gia cho rằng, với việc kiểm soát này, Maroc tránh được cuộc khủng hoảng có thể với 6.000 ca mắc Covid-19 và 200 người chết mỗi ngày. Hiện nay, cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường ở Maroc do dịch được kiểm soát. /.