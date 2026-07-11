Máy bay bung cửa sổ, hành khách may mắn thoát chết sau khi suýt bị hút ra ngoài

Sự cố hành khách bị hút một phần ra ngoài qua cửa sổ bị bung xảy ra ngày 10/7, trên chuyến bay của Ryanair cất cánh từ Thessaloniki, Hy Lạp đi sân bay Memmingen ở Đức. Cánh cửa bị bung ngay khi chiếc máy may Boeing-737 cất cánh buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thessaloniki. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc cửa sổ bị vỡ.

Một chiếc máy bay Boeing-737 của hãng Ryanair tại sân bay Makedonia, Thessaloniki, Hy Lạp ngày 7/5 (Reuters)

Hành khách gặp nạn là một công dân Serbia, sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đại học AHEPA ở Thessaloniki nhưng không bị thương nguy hiểm đến tính mạng, cơ quan lãnh sự Serbia tại Hy Lạp cho biết, đồng thời khẳng định rằng các bác sĩ đang xác định mức độ thương tích của hành khách.

Cửa sổ bị bung vì mảnh vỡ từ động cơ?

Truyền thông Serbia dẫn lời một hành khách trên cùng chuyến bay cho biết rằng đầu và vai của người đàn ông gặp nạn đã ở bên ngoài máy bay trước khi các hành khách khác kéo ông ta trở lại.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chiếc máy bay là mẫu Boeing-737 NG - phiên bản trước thế hệ MAX hiện tại của máy bay 737. FAA cũng sẽ vào cuộc hỗ trợ điều tra. Boeing cho biết họ đang hỗ trợ cuộc điều tra do Bắc Macedonia chủ trì, do quốc gia này nơi xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tiếp tục hỗ trợ khách hàng của mình”, hãng hàng không Ryanair xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thêm chi tiết, cũng như xác nhận về loại máy bay và động cơ.

Tuy nhiên, Ryanair khẳng định máy bay đã hạ cánh bình thường và hành khách đã trở lại nhà ga.

Trong khi đó, truyền thông Hy Lạp khẳng định rằng một mảnh động cơ đã bị vỡ và làm vỡ cửa sổ vào đầu chuyến bay, khiến khoang máy bay bị giảm áp suất. Hai nguồn tin tại sân bay Thessaloniki nắm rõ vụ việc cũng đã cung cấp những chi tiết tương tự cho hãng tin Reuters.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy sự cố động cơ trên chiếc Boeing-737 bị hư hại, với các cánh quạt bị mất.

Sự cố xảy ra khi các bộ phận bên trong như cánh quạt bị vỡ và xuyên thủng vỏ, khiến các mảnh vỡ bay tứ tung. Đài truyền hình nhà nước Serbia cũng chiếu hình ảnh nội thất của máy bay và cửa sổ bị vỡ.

Thông tin ứng dụng theo dõi máy bay trực tuyến Flightradar24 đăng tải cho thấy chiếc máy bay Boeing-737 NG đang trên đường đến Memmingen đã phải chuyển hướng quay trở lại Thessaloniki vào sáng 10/7.

Ryanair sử dụng động cơ CFM56 của nhà sản xuất CFM International trên tất cả các mẫu Boeing 737 NG của mình. CFM, một liên doanh giữa General Electric Co và Safran SA của Pháp, không đưa ra bình luận nào về sự việc.

Sự cố tiếp theo của máy bay Boeing-737 NG

Vụ việc với chiếc máy bay của Ryanair gợi nhắc một sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2018 trên một chiếc Boeing-737 NG khác. Một cánh quạt trong động cơ của chiếc Boeing-737 NG của hãng Southwest Airlines ở Mỹ bị gãy và gây ra vỡ cửa sổ, khiến một hành khách bị hút ra ngoài một phần và thiệt mạng.

Ryanair là hãng hàng không tiếp theo gặp phải sự cố với dòng máy bay 737 NG của Boeing (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông 43 tuổi này là người đầu tiên thiệt mạng trong một vụ tai nạn hàng không chở khách của Mỹ trong chín năm.

Sau sự cố này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã kêu gọi Boeing thiết kế lại cấu trúc vỏ quạt trên máy bay 737 NG.

Xa hơn, đã từng có sự cố hỏng động cơ trên một chiếc Boeing-737 NG khác của hãng Southwest vào năm 2016.

Sau đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành chỉ thị vào năm 2023 yêu cầu Boeing thiết kế lại máy bay này trước tháng 7/2028.