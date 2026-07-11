English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy bay bung cửa sổ, hành khách may mắn thoát chết sau khi suýt bị hút ra ngoài

Thứ Bảy, 14:41, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một hành khách của hàng hàng không Ryanair vừa may mắn thoát chết khi suýt bị hút ra khỏi khoang sau sự cố bung cửa sổ máy bay giữa không trung. Người này được vợ giữ chân nên không bị dòng không khí kéo ra khỏi khoang.

Sự cố hành khách bị hút một phần ra ngoài qua cửa sổ bị bung xảy ra ngày 10/7, trên chuyến bay của Ryanair cất cánh từ Thessaloniki, Hy Lạp đi sân bay Memmingen ở Đức. Cánh cửa bị bung ngay khi chiếc máy may Boeing-737 cất cánh buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Thessaloniki. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc cửa sổ bị vỡ.

may bay bung cua so, hanh khach may man thoat chet sau khi suyt bi hut ra ngoai hinh anh 1
Một chiếc máy bay Boeing-737 của hãng Ryanair tại sân bay Makedonia, Thessaloniki, Hy Lạp ngày 7/5 (Reuters)

Hành khách gặp nạn là một công dân Serbia, sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đại học AHEPA ở Thessaloniki nhưng không bị thương nguy hiểm đến tính mạng, cơ quan lãnh sự Serbia tại Hy Lạp cho biết, đồng thời khẳng định rằng các bác sĩ đang xác định mức độ thương tích của hành khách.

Cửa sổ bị bung vì mảnh vỡ từ động cơ?

Truyền thông Serbia dẫn lời một hành khách trên cùng chuyến bay cho biết rằng đầu và vai của người đàn ông gặp nạn đã ở bên ngoài máy bay trước khi các hành khách khác kéo ông ta trở lại.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chiếc máy bay là mẫu Boeing-737 NG - phiên bản trước thế hệ MAX hiện tại của máy bay 737. FAA cũng sẽ vào cuộc hỗ trợ điều tra. Boeing cho biết họ đang hỗ trợ cuộc điều tra do Bắc Macedonia chủ trì, do quốc gia này nơi xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tiếp tục hỗ trợ khách hàng của mình”, hãng hàng không Ryanair xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thêm chi tiết, cũng như xác nhận về loại máy bay và động cơ.

Tuy nhiên, Ryanair khẳng định máy bay đã hạ cánh bình thường và hành khách đã trở lại nhà ga.

Trong khi đó, truyền thông Hy Lạp khẳng định rằng một mảnh động cơ đã bị vỡ và làm vỡ cửa sổ vào đầu chuyến bay, khiến khoang máy bay bị giảm áp suất. Hai nguồn tin tại sân bay Thessaloniki nắm rõ vụ việc cũng đã cung cấp những chi tiết tương tự cho hãng tin Reuters.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy sự cố động cơ trên chiếc Boeing-737 bị hư hại, với các cánh quạt bị mất.

Sự cố xảy ra khi các bộ phận bên trong như cánh quạt bị vỡ và xuyên thủng vỏ, khiến các mảnh vỡ bay tứ tung. Đài truyền hình nhà nước Serbia cũng chiếu hình ảnh nội thất của máy bay và cửa sổ bị vỡ.

Thông tin ứng dụng theo dõi máy bay trực tuyến Flightradar24 đăng tải cho thấy chiếc máy bay Boeing-737 NG đang trên đường đến Memmingen đã phải chuyển hướng quay trở lại Thessaloniki vào sáng 10/7.

Ryanair sử dụng động cơ CFM56 của nhà sản xuất CFM International trên tất cả các mẫu Boeing 737 NG của mình. CFM, một liên doanh giữa General Electric Co và Safran SA của Pháp, không đưa ra bình luận nào về sự việc.

Sự cố tiếp theo của máy bay Boeing-737 NG

Vụ việc với chiếc máy bay của Ryanair gợi nhắc một sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2018 trên một chiếc Boeing-737 NG khác. Một cánh quạt trong động cơ của chiếc Boeing-737 NG của hãng Southwest Airlines ở Mỹ bị gãy và gây ra vỡ cửa sổ, khiến một hành khách bị hút ra ngoài một phần và thiệt mạng.

may bay bung cua so, hanh khach may man thoat chet sau khi suyt bi hut ra ngoai hinh anh 2
Ryanair là hãng hàng không tiếp theo gặp phải sự cố với dòng máy bay 737 NG của Boeing (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông 43 tuổi này là người đầu tiên thiệt mạng trong một vụ tai nạn hàng không chở khách của Mỹ trong chín năm.

Sau sự cố này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã kêu gọi Boeing thiết kế lại cấu trúc vỏ quạt trên máy bay 737 NG.

Xa hơn, đã từng có sự cố hỏng động cơ trên một chiếc Boeing-737 NG khác của hãng Southwest vào năm 2016.

Sau đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành chỉ thị vào năm 2023 yêu cầu Boeing thiết kế lại máy bay này trước tháng 7/2028.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD
Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá tới 8,1 tỷ USD tại Mỹ, đánh dấu bước đi chiến lược trong mở rộng đội bay và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trước năm 2030.

Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD

Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá tới 8,1 tỷ USD tại Mỹ, đánh dấu bước đi chiến lược trong mở rộng đội bay và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao trước năm 2030.

Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo kiểm tra đặc biệt tất cả các máy bay Boeing 737-800
Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo kiểm tra đặc biệt tất cả các máy bay Boeing 737-800

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok kêu gọi “ngay lập tức” thực hiện một cuộc kiểm tra đặc biệt đối với tất cả các máy bay Boeing 737-800 đang hoạt động trong nước - khoảng hơn 100 máy bay, trong khi các nỗ lực điều tra vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra hôm 29/12 vẫn đang tiếp diễn.

Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo kiểm tra đặc biệt tất cả các máy bay Boeing 737-800

Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo kiểm tra đặc biệt tất cả các máy bay Boeing 737-800

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok kêu gọi “ngay lập tức” thực hiện một cuộc kiểm tra đặc biệt đối với tất cả các máy bay Boeing 737-800 đang hoạt động trong nước - khoảng hơn 100 máy bay, trong khi các nỗ lực điều tra vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra hôm 29/12 vẫn đang tiếp diễn.

Hàn Quốc điều tra an toàn hàng không, đặc biệt với Boeing 737-800
Hàn Quốc điều tra an toàn hàng không, đặc biệt với Boeing 737-800

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok ra lệnh kiểm tra an toàn khẩn cấp toàn bộ hệ thống hoạt động hàng không của nước này; trong đó loại máy bay chở khách Boeing 737-800 cũng thuộc diện sẽ được xem xét “đặc biệt”.

Hàn Quốc điều tra an toàn hàng không, đặc biệt với Boeing 737-800

Hàn Quốc điều tra an toàn hàng không, đặc biệt với Boeing 737-800

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok ra lệnh kiểm tra an toàn khẩn cấp toàn bộ hệ thống hoạt động hàng không của nước này; trong đó loại máy bay chở khách Boeing 737-800 cũng thuộc diện sẽ được xem xét “đặc biệt”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ