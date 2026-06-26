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Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc

Thứ Sáu, 21:19, 26/06/2026
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VOV.VN - Một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tòa nhà cao nhất thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào chiều ngày 26/6. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như thương vong do vụ tai nạn gây ra.

Những đoạn video quay tại Bắc Kinh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ rơi từ tòa tháp CITIC 109 tầng, còn được gọi là Tháp Trung Hoa, cũng như phần đuôi máy bay và cửa sổ vỡ của một chiếc taxi trên mặt đất.

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Những hư hại có thể nhìn thấy bên ngoài tòa tháp CITIC, hay còn gọi là China Zun ở Bắc Kinh sau vụ va chạm (Ảnh: Reuters)

Phóng viên của hãng tin CNN chứng kiến ​​nhiều người được sơ tán khỏi tòa nhà chọc trời, đứng tập trung trên các con phố gần lối vào, cùng với xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương.

Hình ảnh cho thấy mã đăng ký của chiếc máy bay. Đây là  ra một máy bay thể thao hạng nhẹ sản xuất trong nước, hiệu Sunward SA 60L Aurora, thuộc sở hữu của một công ty hàng không dân dụng địa phương.

Theo dữ liệu chuyến bay chưa được xác minh từ ứng dụng trực tuyến Flightradar24, đường bay của chiếc phi cơ này không đúng như kế hoạch ban đầu. Kể từ ngày 1/5, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm máy bay không người lái theo các quy định mới. Cư dân thành phố không được phép mua, thuê hoặc điều khiển máy bay không người lái mà không có sự chấp thuận của chính quyền thành phố.

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Phan Tùng/VOV.VN
(Biên dịch)
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