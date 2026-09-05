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Máy bay quân sự Hy Lạp rơi tại triển lãm hàng không gần thủ đô Athens

Thứ Bảy, 22:28, 05/09/2026
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VOV.VN - Một máy bay tiêm kích của Không quân Hy Lạp đã bị rơi vào hôm nay (5/9) chỉ vài phút sau khi cất cánh biểu diễn tại sự kiện Triển lãm hàng không Athens Flying Week 2026, được tổ chức ở thị trấn Tanagra, gần thủ đô Athens.

Chiếc máy bay gặp nạn là dòng tiêm kích hai chỗ ngồi F-4 Phantom. Sự cố xảy ra bất ngờ ngay trong những phút đầu của bài bay trình diễn khiến chiếc phi cơ lao thẳng xuống mặt đất trong khuôn viên sân bay.

Các hình ảnh do đài truyền hình công cộng ERT đăng tải cho thấy, một cột khói đen dày đặc bốc lên dữ dội từ hiện trường vụ rơi, có thể quan sát thấy từ khoảng cách nhiều dặm trước sự bàng hoàng của hàng nghìn khán giả theo dõi.

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Khó đen bốc lên sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, ban tổ chức và lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu khán giả sơ tán khỏi khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện tung tích và tình trạng sức khỏe của 2 phi công vẫn chưa được xác định. Đại diện lực lượng không quân cho biết vẫn chưa rõ các phi công đã kịp bung dù thoát hiểm trước khi máy bay lao xuống đất hay chưa.

Giới chức sở tại cũng cho hay, hiện chưa có thông tin chính thức về trường hợp thương vong nào đối với những người theo dõi phía dưới mặt đất. Các cơ quan chức năng Hy Lạp phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đào Trang/VOV1
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