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Mô hình e-Estonia: Cuộc cách mạng thể chế và triết lý tái định hình quản trị công

Thứ Tư, 06:41, 22/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển đổi số, Estonia, một quốc gia nhỏ bé vùng Baltic chỉ với khoảng 1,3 triệu dân, đã trở thành hình mẫu của thế giới về quản trị kỹ thuật số, với một chính phủ số gần như hoàn chỉnh, một thiết lập chuẩn mực mang tính cách mạng về quản trị công.

Từng là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô, Estonia phải chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường với xuất phát điểm thu nhập thấp vào năm 1991. Tiếp đó, Estonia vươn lên nhóm thu nhập trung bình vào năm 1996 rồi vượt bẫy thu nhập trung bình vào năm 2006 để trở thành nước thu nhập cao, nhờ kết hợp ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế sâu rộng và hội nhập chủ động với các đối tác phương Tây. Estonia còn đạt tiến bộ xã hội tương đối toàn diện, nằm trong nhóm 18 nước dẫn đầu thế giới về tiến bộ xã hội, với mức sống, chất lượng dịch vụ công và chỉ số phát triển con người được cải thiện rõ trong giai đoạn hậu chuyển đổi.

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Ảnh theo e-Estonia.

Ngày nay, Estonia tự hào là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới số hóa 100% dịch vụ công. Để có được thành công đó, mô hình quốc gia số (e-Estonia) không chỉ là một dự án hiện đại hóa công nghệ, mà là một cuộc tái định hình thể chế sâu sắc, mang lại những lợi ích kinh tế khổng lồ. Những điểm làm nên sự khác biệt cốt lõi này nằm ở Hệ sinh thái định danh điện tử (e-ID), hạ tầng liên thông dữ liệu X-Road, nguyên tắc “ chỉ một lần” và chương trình “Bước nhảy Hổ”,… đã giúp tiết kiệm tới 2% GDP nhờ việc sử dụng chung chữ ký số, tiết kiệm hơn 2.500 năm thời gian làm việc mỗi năm nhờ trao đổi dữ liệu hay như thời gian thành lập doanh nghiệp mới giảm từ 5 ngày xuống còn 3 giờ,…

Tổng thống Estonia, Alar Karis, chia sẻ: “Những gì chính phủ Estonia đã thực hiện bao gồm nguyên tắc "chỉ cung cấp thông tin một lần" (once-only) và nguyên tắc tối ưu hóa dữ liệu; nghĩa là nếu chính phủ đã yêu cầu bạn cung cấp một thông tin nào đó...thì họ không được phép yêu cầu lại thông tin đó nữa. Ở Estonia, bạn chỉ cần khai báo một lần, dữ liệu đã được lưu trữ và bạn không cần phải làm gì thêm nữa qua đó tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Tôi muốn bổ sung thêm một điểm, chúng tôi đã khởi xướng một chương trình gọi là “Bước nhảy Hổ” (Tiger Leap) – nghĩa là mọi trường học đều được trang bị máy tính và có quyền truy cập Internet; điều này đồng nghĩa với việc phổ cập kỹ năng số, và nó không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho cả người cao tuổi và quá trình này vẫn đang tiếp diễn tại Estonia”.

Hải Đăng/VOV-Praha
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