Một năm cầm quyền, Thủ tướng Friedrich Merz đối mặt khủng hoảng niềm tin sâu sắc

Báo cáo mới nhất từ các cuộc thăm dò dư luận đã vẽ nên một bức tranh u ám về tương lai chính trị của người đứng đầu chính phủ. Một con số gây chấn động dư luận châu Âu: 83% người dân Đức bày tỏ sự không hài lòng với chính phủ liên minh đương nhiệm, trong khi chỉ 13% có thiện cảm với Thủ tướng Friedrich Merz.

Sự bất mãn này không chỉ dừng lại ở các đảng đối lập. Ngay trong nội bộ cử tri trung thành của liên minh bảo thủ, sự hoài nghi đã bắt đầu lan rộng. Tỷ lệ này là một minh chứng đanh thép cho sự sụp đổ của “tuần trăng mật” chính trị mà ông Merz từng có được khi mới nhậm chức. Khi đó, mức độ hoài nghi chỉ dừng lại ở con số 52%, nhưng chỉ sau 12 tháng điều hành, con số này đã tăng vọt thêm hơn 30 điểm phần trăm, cho thấy tốc độ xói mòn niềm tin diễn ra nhanh chóng.

Nước Đức sau một năm dưới thời ông Friedrich Merz đang đứng trước một ngã rẽ nguy hiểm - Ảnh: Reuters

Tại sao một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm như ông Friedrich Merz lại rơi vào tình cảnh này? Câu trả lời nằm ở sự bế tắc của các chính sách kinh tế. Thay vì một sự bứt phá như cam kết, nền kinh tế Đức đang “mắc kẹt” với mức tăng trưởng GDP dự báo cho năm 2026 chỉ vỏn vẹn 0,5%.

Dù lạm phát chung có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng chi phí năng lượng và thực phẩm vẫn duy trì ở mức cao, bào mòn túi tiền của người dân. Khoảng trống tài khóa 25 tỷ euro đã trở thành “điểm nghẽn” khiến mọi chính sách cải tạo hạ tầng và hỗ trợ công nghiệp của ông Merz bị đình trệ. Chưa kể đến, các biện pháp thắt chặt biên giới không mang lại hiệu quả như mong đợi khi số đơn xin tị nạn vẫn vượt mức 300.000 trong năm qua.

Sự thất vọng của 83% cử tri đã tạo ra một lực đẩy chưa từng có cho phe cực hữu. Đảng AfD không còn là mối đe dọa từ xa mà đã vươn lên chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong các cuộc khảo sát với 28% tỷ lệ ủng hộ, trực tiếp đe dọa vị thế của liên minh CDU/SPD hiện chỉ còn 24%.

Nước Đức sau một năm dưới thời ông Friedrich Merz đang đứng trước một ngã rẽ nguy hiểm. Con số 83% người dân quay lưng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm chính trị tại Berlin. Nếu không có một sự xoay chuyển mang tính đột phá về chính sách xã hội và giải tỏa áp lực kinh tế cho tầng lớp trung lưu, nhiệm kỳ của ông Merz có thể sẽ được nhớ đến như một giai đoạn khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất, mở đường cho những biến động chính trị khó kiểm soát tại đầu tàu châu Âu.