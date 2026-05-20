Mưa lớn khiến hơn 20 người thiệt mạng ở Trung Quốc

Thứ Tư, 09:33, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng.

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.

mua lon khien hon 20 nguoi thiet mang o trung quoc hinh anh 1
Người dân được đưa đi sơ tán ở Nghi Xương, Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 18/5/2026. Ảnh: VCG

Tính đến 15h chiều qua (19/5), mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17/5 đến chiều 19/5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng.

Tính đến tối 19/5, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây tối 16/5 do ảnh hưởng của mưa lớn, đã khiến 10 người thiệt mạng. Trước đó, ngày 18/5, Ban Tổng Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ IV về phòng chống lũ lụt tại Hồ Nam và Quảng Tây.

Cũng trong ngày 19/5, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phải phân bổ khẩn cấp 30 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp sau thảm họa lũ lụt và thiên tai địa chất gần đây tại tỉnh Quý Châu.

Tỉnh này cũng phải kích hoạt cảnh báo sớm thiên tai địa chất cấp III tại 3 địa phương, sau 6 ngày (14-19/5) mưa lớn tấn công các khu vực ở cả miền Đông, Tây và Nam Quý Châu, với lượng mưa tích lũy cao nhất lên tới 432,2 mm.

Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh, tức mức thấp nhất, vào sáng sớm nay (20/5), nhưng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh, thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam ​​sẽ có mưa to đến rất to.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Bắc Kinh (Trung Quốc) lại ban hành cảnh báo mưa lớn

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay (3/8) lại ban hành cảnh báo mưa lớn, trong đó một số quận vừa trải qua trận mưa lũ kỷ lục phải ban bố cảnh báo mức gần cao nhất, quận Diên Khánh thậm chí nâng cảnh báo ngập úng đô thị lên màu đỏ, tức mức cao nhất.

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay (3/8) lại ban hành cảnh báo mưa lớn, trong đó một số quận vừa trải qua trận mưa lũ kỷ lục phải ban bố cảnh báo mức gần cao nhất, quận Diên Khánh thậm chí nâng cảnh báo ngập úng đô thị lên màu đỏ, tức mức cao nhất.

Mưa lớn tiếp tục khiến ít nhất 18 người ở Trung Quốc thiệt mạng

VOV.VN - Các trận mưa lớn hoành hành thời gian gần đây tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người cho miền Bắc Trung Quốc. Ít nhất 18 người đã được xác nhận thiệt mạng trong ngày hôm qua (30/7).

VOV.VN - Các trận mưa lớn hoành hành thời gian gần đây tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người cho miền Bắc Trung Quốc. Ít nhất 18 người đã được xác nhận thiệt mạng trong ngày hôm qua (30/7).

Bắc Kinh (Trung Quốc) ban bố cảnh báo mưa lớn và lũ lụt cao nhất

VOV.VN - Trưa 28/7, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo mưa lớn và lũ lụt màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất và khuyến cáo người dân không ra ngoài nếu không cần thiết. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ gần 7 triệu USD hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp tại tỉnh Hà Bắc sau các trận mưa kỷ lục. 

VOV.VN - Trưa 28/7, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban bố cảnh báo mưa lớn và lũ lụt màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất và khuyến cáo người dân không ra ngoài nếu không cần thiết. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ gần 7 triệu USD hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp tại tỉnh Hà Bắc sau các trận mưa kỷ lục. 

