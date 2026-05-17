Mưa lớn ở Trung Quốc: Hơn 26 vạn học sinh nghỉ học, nhiều tuyến phà dừng hoạt động

Theo Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do mưa lớn, đến 17h ngày 16/5, toàn tỉnh này ghi nhận 520 trường học phải áp dụng biện pháp cho học sinh nghỉ học, ảnh hưởng đến hơn 260.000 học sinh. Các sông suối tại địa phương này hiện vẫn ở dưới mức báo động, chưa có báo cáo về thiệt hại do thiên tai hay sự cố nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: China News Service.

Các cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều 15/5 đến chiều 16/5, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to đã trút xuống nhiều khu vực như Trạm Giang, Dương Giang, Triệu Khánh, Thiều Quan và Hà Nguyên. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh đã đạt 10,2mm, trong đó có nơi đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lớn nhất lên tới 171mm. Tại thành phố Quảng Châu, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến phố ngập cục bộ.

Trước tình hình trên, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã huy động hơn 38.000 lính cứu hỏa và cứu hộ, hơn 5.700 xe chữa cháy, 1.174 tàu xuồng ở trạng thái trực chiến. Cục Hàng hải tỉnh đã tạm dừng 123 tuyến phà chở khách và yêu cầu 285 tàu thuyền neo đậu an toàn. Các ngành giao thông, điện lực, thông tin liên lạc cũng đồng loạt triển khai hàng nghìn lượt nhân sự, phương tiện để tuần tra, xử lý sự cố và bảo đảm hạ tầng.

Đáng chú ý, Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông đã phát đi 59 cảnh báo đỏ về mưa lớn và dông lốc, bao phủ 256 trấn, phường.

Dự báo từ đêm 16/5 đến ngày 18/5, khu vực phía tây Quảng Đông và phía nam đồng bằng Châu Giang tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, thậm chí đặc biệt lớn. Văn phòng Phòng chống thiên tai Quảng Đông cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tăng cường trực ban, cảnh báo ban đêm và chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc di dời, tuần tra, ứng cứu kịp thời để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.