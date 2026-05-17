Mưa lớn ở Trung Quốc: Hơn 26 vạn học sinh nghỉ học, nhiều tuyến phà dừng hoạt động

Chủ Nhật, 16:23, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đợt mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã khiến 520 trường học phải cho học sinh nghỉ học, hơn 123 tuyến phà tạm dừng hoạt động.

Theo Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do mưa lớn, đến 17h ngày 16/5, toàn tỉnh này ghi nhận 520 trường học phải áp dụng biện pháp cho học sinh nghỉ học, ảnh hưởng đến hơn 260.000 học sinh. Các sông suối tại địa phương này hiện vẫn ở dưới mức báo động, chưa có báo cáo về thiệt hại do thiên tai hay sự cố nguy hiểm.

mua lon o trung quoc hon 26 van hoc sinh nghi hoc, nhieu tuyen pha dung hoat dong hinh anh 1
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: China News Service.

Các cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều 15/5 đến chiều 16/5, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to đã trút xuống nhiều khu vực như Trạm Giang, Dương Giang, Triệu Khánh, Thiều Quan và Hà Nguyên. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh đã đạt 10,2mm, trong đó có nơi đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lớn nhất lên tới 171mm. Tại thành phố Quảng Châu, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến phố ngập cục bộ.

Trước tình hình trên, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã huy động hơn 38.000 lính cứu hỏa và cứu hộ, hơn 5.700 xe chữa cháy, 1.174 tàu xuồng ở trạng thái trực chiến. Cục Hàng hải tỉnh đã tạm dừng 123 tuyến phà chở khách và yêu cầu 285 tàu thuyền neo đậu an toàn. Các ngành giao thông, điện lực, thông tin liên lạc cũng đồng loạt triển khai hàng nghìn lượt nhân sự, phương tiện để tuần tra, xử lý sự cố và bảo đảm hạ tầng.

Đáng chú ý, Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông đã phát đi 59 cảnh báo đỏ về mưa lớn và dông lốc, bao phủ 256 trấn, phường.

Dự báo từ đêm 16/5 đến ngày 18/5, khu vực phía tây Quảng Đông và phía nam đồng bằng Châu Giang tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, thậm chí đặc biệt lớn. Văn phòng Phòng chống thiên tai Quảng Đông cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tăng cường trực ban, cảnh báo ban đêm và chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc di dời, tuần tra, ứng cứu kịp thời để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc mưa to ngập lụt tại Trung Quốc Quảng Đông
Hơn 4.000 người mắc kẹt vì mưa lũ ở Cam Túc, Trung Quốc
Hơn 4.000 người mắc kẹt vì mưa lũ ở Cam Túc, Trung Quốc

VOV.VN - Mưa lớn ập đến chiều tối qua (7/8) tại các khu vực trung tâm của tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, đã gây ra lũ quét và sạt lở đất khiến hơn 4.000 người ở huyện Du Trung, thành phố Lan Châu thủ phủ tỉnh này bị mắc kẹt. 

Mưa lũ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) khiến 44 người thiệt mạng, 9 người mất tích
Mưa lũ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) khiến 44 người thiệt mạng, 9 người mất tích

VOV.VN - Số liệu mới nhất vừa công bố chiều nay (31/7) cho thấy, số người thiệt mạng do mưa lũ ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tăng lên 44 người, trong khi vẫn còn 9 người mất tích.

