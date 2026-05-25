Mưa lũ tàn phá nhiều nơi tại Trung Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng và mất tích

Vào lúc 18h chiều 24/5, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phối hợp ban hành cảnh báo màu đỏ đầu tiên về lũ quét trong năm nay, với dự báo trong 24h tới lũ quét có khả năng cao xảy ra ở một số khu vực tại tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc. Các cơ quan này yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát sao tình hình thời tiết theo thời gian thực, cảnh báo phòng lũ và thực hiện các biện pháp sơ tán, tránh trú cho người dân.

Làng An Khê ở quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh sau một trận mưa lớn vào ngày 24/5. Ảnh: China News.

Sáng cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ IV đối với các tỉnh An Huy, Hà Nam, Trùng Khánh và Thiểm Tây, đồng thời duy trì mức độ ứng phó tương tự đối với các tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam.

Sáng nay (25/5), Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8h sáng mai (26/5).

Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra từ 24-27/5 trên diện rộng ở nước này. Các đợt mưa liên miên đã buộc NMC phải liên tiếp phát đi các cảnh báo mưa lớn từ ngày 12/5 đến nay.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn mất tích sau trận mưa xối xả trút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc, từ tối 23/5. Hai người khác cũng mất tích sau các trận mưa ở quận Bắc Bội thuộc thành phố này.

Ủy ban Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc ngày 24/5 đã phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ IV về lũ lụt và thiên tai địa chất ở Trùng Khánh.

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, một nhóm công tác đã được cử đến các khu vực bị ảnh hưởng tại đây để đánh giá tình hình thực tế và hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thiên tai địa phương, bao gồm đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân bị ảnh hưởng.

Ngày 24/5, thành phố Vũ Hán cũng đã phải liên tiếp phát đi 7 cảnh báo mưa lớn và khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, đóng cửa trường học và các doanh nghiệp.