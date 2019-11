Mỹ: 10.000 tù nhân IS là quả bom hẹn giờ

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 12/11 cho biết, khoảng 10.000 tù nhân IS và gia đình của họ ở Đông Bắc Syria ẩn chứa nguy cơ an ninh lớn.

Theo quan chức này, mặc dù lực lượng dân quân người Kurd có khả năng đảm bảo an toàn nhưng đây vẫn là quả bom hẹn giờ, bởi nhiều người trong số những tù binh nhóm Nhà nước Hồi giáo là các tay súng người nước ngoài. Theo vị quan chức này, lập trường của Mỹ là cho hồi hương những tù nhân tay súng thánh chiến nước ngoài.

Quan chức cấp cao Mỹ cảnh báo khoảng 10.000 tù nhân IS và gia đình của họ ở Đông Bắc Syria ẩn chứa nguy cơ an ninh lớn. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cho hồi hương tù nhân là thành viên nước ngoài của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuần trước đã khẳng định sẽ tiếp tục hồi hương các tay súng IS bất kể các nước có tiếp nhận hay không. Tháng 10 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động tấn công khu vực Đông Bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đánh đuổi các tay súng thuộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã bị cấm hoạt động.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt được hàng trăm tay súng IS tại đây. Phía Thổ Nhĩ Kỳ luôn chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối hồi hương công dân từng đứng trong hàng ngũ của IS tại Syria và Iraq bằng cách tước quốc tịch của những phần tử này. Cho đến nay, các nước châu Âu đều không mong muốn nhận lại các tay súng hay thân nhân của những người này do lo ngại họ có thể gây ra mối đe dọa an ninh./.