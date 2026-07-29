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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán "rất sâu" nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song cảnh báo Mỹ sẽ nhanh chóng nối lại các hành động quân sự nếu tiến trình ngoại giao không đạt kết quả.
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Mỹ, Iran, Donald Trump, đàm phán Mỹ Iran, căng thẳng Trung Đông, xung đột Mỹ Iran
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_my-canh-bao-tiep-tuc-khong-kich-neu-dam-phan-voi-iran-that-bai.m3u8
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2026-07/tiktok_my-canh-bao-tiep-tuc-khong-kich-neu-dam-phan-voi-iran-that-bai.m3u8
Tác giả
Quang Trung/VOV-Washington
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