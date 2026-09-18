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Mỹ cấp visa cho lãnh đạo Iran tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc

Thứ Sáu, 07:12, 18/09/2026
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VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cấp visa cho phép một số quan chức cấp cao Iran tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. 


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/9 cho biết, một “phái đoàn nòng cốt” của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp quốc, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nước chủ nhà đặt trụ sở tổ chức này. Theo đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araqchi nằm trong số những quan chức được cấp visa.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn duy trì các cuộc đàm phán không liên tục, nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt tấn công vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nằm trong số những quan chức được cấp visa vào Mỹ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái, phải tuân thủ các hạn chế về đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.

Trong các kỳ họp trước, Mỹ từng giới hạn việc di chuyển của phái đoàn Iran trong phạm vi giữa trụ sở Liên Hợp Quốc, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp quốc, nơi ở của đại sứ và sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Quyết định đối với Iran được đưa ra 1 ngày, sau khi chính quyền Mỹ tiếp tục từ chối cấp visa cho Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và một số quan chức Palestine tham dự kỳ họp. Washington viện dẫn các hoạt động mà họ cho là nhằm “quốc tế hóa” xung đột Israel - Palestine, trong đó có việc theo đuổi các vụ kiện chống Israel tại những tòa án quốc tế.

Quang Trung/VOV-Washington
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