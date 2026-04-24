Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

Công tố viên liên bang tại Đặc khu Columbia Jeannine Pirro cho biết văn phòng của bà sẽ dừng cuộc điều tra liên quan đến dự án cải tạo quy mô lớn tại trụ sở Fed, đồng thời chuyển việc giám sát cho cơ quan thanh tra nội bộ của Fed.

Quyết định này khép lại một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng nhưng không đạt tiến triển đáng kể, khi các công tố viên không thể đưa ra cơ sở rõ ràng cho nghi vấn về hành vi phạm tội. Đây là một trong số các cuộc điều tra do Bộ Tư pháp tiến hành nhằm vào những nhân vật được xem là đối thủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch FED Jerome Powell rời đi sau cuộc họp Ủy ban Tiền tệ và Tài chính Quốc tế (IMFC) trong khuôn khổ Hội nghị Mùa Xuân WB/IMF tại trụ sở IMF ở Washington, ngày 17/4/2026. Ảnh: AP

Tại một phiên điều trần kín hồi tháng 3, công tố viên phụ trách vụ điều tra thừa nhận chưa tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm pháp. Sau đó, thẩm phán James Boasberg đã bác bỏ các trát triệu tập gửi đến Fed, cho rằng phía công tố “hầu như không có bằng chứng” để nghi ngờ ông Powell vi phạm pháp luật, đồng thời đánh giá các lập luận đưa ra là “mơ hồ và thiếu cơ sở”.

Gần đây, các công tố viên cũng từng bất ngờ tới kiểm tra một công trường xây dựng thuộc trụ sở Fed nhưng bị từ chối cho tiếp cận, động thái bị luật sư bào chữa chỉ trích là “không phù hợp”.

Việc chấm dứt điều tra được cho là có thể mở đường cho Thượng viện Mỹ sớm tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn ông Warsh. Trước đó, Thượng nghị sĩ Thom Tillis tuyên bố sẽ phản đối đề cử này cho đến khi cuộc điều tra chấm dứt.

Sự phản đối của ông Tillis đã gây khó khăn lớn cho các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện trong nỗ lực thúc đẩy đề cử, do ông giữ vai trò quan trọng trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Số lượng thành viên của đảng Cộng hòa tại Ủy ban này tương đương với số thành viên của đảng Dân chủ. Do vậy, sự phản đối của ông Tillis, cùng với lập trường thống nhất của toàn bộ các thành viên đảng Dân chủ trong ủy ban, đã khiến việc đề cử ông Warsh không thể được thông qua để đưa ra bỏ phiếu tại toàn thể Thượng viện.

Ông Warsh, từng giữ vị trí cấp cao tại Fed, được Tổng thống Donald Trump đề cử hồi tháng 1 để thay thế ông Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào ngày 15/5 tới.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Warsh khẳng định chưa từng cam kết với Nhà Trắng về việc cắt giảm lãi suất. “Tổng thống chưa bao giờ yêu cầu tôi cam kết bất kỳ quyết định lãi suất cụ thể nào, và nếu có, tôi cũng sẽ không đồng ý”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh sẽ hành động độc lập nếu được phê chuẩn.

Tuyên bố của ông Warsh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn, cho biết ông sẽ “thất vọng” nếu người kế nhiệm không nhanh chóng hạ lãi suất như kỳ vọng.