Mỹ đang đối mặt với 3 tâm dịch Covid-19 như tại bang New York trước đây

Trả lời phỏng vấn Truyền hình NBC News, điều phối viên Nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng , Tiến sĩ Deborah Birx thừa nhận: “Có bốn bang đã thực sự hứng chịu tổn thất trong bốn tuần vừa qua gồm Texas, California, Arizona và Florida. Dịch bệnh đã bùng phát mạnh tại cả các khu vực đô thị và quận hạt ở bốn bang này. Tôi muốn nói rõ với công chúng Mỹ rằng, những gì mà chúng ta có bây giờ về cơ bản là ba tâm dịch như New York và đây là ba bang đông dân. Do vậy, đó là lý do chúng tôi đang tha thiết kêu gọi mọi người đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội, để thực sự ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19”.

Điều phối viên Nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng , Tiến sĩ Deborah Birx. Ảnh: Reuters

Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi người dân Mỹ nêu cao trách nhiệm bảo vệ những người có tình trạng sức khỏe yếu và những người khác trong nhóm dễ bị tổn thương. Bà Deborah Birx cho biết điều quan trọng là phải thay đổi hành vi ngay bây giờ trước khi virus SARS-CoV-2 có thể hồi sinh ở những nơi như bang New York, nơi các bệnh viện đã bị “quá tải” vào cuối tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Tiến sĩ Deborah Birx cũng cho rằng, quy mô dịch bệnh tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào cách thức cách các điểm nóng tiếp theo xử lý virus SARS-CoV-2 như thế nào.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 21/7, Tổng thống Donald Trump cũng nhận định dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể sẽ “trở nên tồi tệ hơn trước khi tốt hơn”./.