Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch quy mô lớn

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, nước này đã khởi động hàng loạt vụ kiện tại các tòa án liên bang trên toàn quốc nhằm tìm cách hủy quốc tịch của khoảng một chục công dân Mỹ sinh ra ở nước ngoài. Theo giới chức Mỹ, những người bị nhắm tới bị cáo buộc đã gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch hoặc phạm các tội danh nghiêm trọng sau khi trở thành công dân Mỹ.

Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quốc tịch nhập tịch vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến năm 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.

Trong một thông báo riêng, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết đang tìm cách tước quốc tịch của ông Manuel Rocha, nhà cựu ngoại giao Mỹ sinh ra tại Colombia đã thừa nhận làm gián điệp cho Cuba trong một vụ án gây chấn động tại Washington.

Theo luật Mỹ, chính phủ có thể tước quốc tịch nhập tịch nếu chứng minh được người đó đã đạt được quốc tịch Mỹ một cách bất hợp pháp hoặc thông qua gian lận, chẳng hạn che giấu thông tin trong hồ sơ nhập cư.

Những người bị tước quốc tịch sẽ mất toàn bộ quyền lợi pháp lý của công dân Mỹ và quay trở lại tình trạng cư trú trước đây, thường là thường trú nhân hợp pháp. Khi đó, họ có thể bị trục xuất nếu vi phạm các quy định di trú hoặc phạm tội hình sự nghiêm trọng.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết ông tin rằng hiện có “rất nhiều người đã trở thành công dân Mỹ nhưng lẽ ra không nên được cấp quốc tịch”. Tuy nhiên, ông Blanche khẳng định chỉ “một tỷ lệ rất nhỏ” trong khoảng 24 triệu công dân nhập tịch tại Mỹ cần phải lo ngại về chiến dịch này. Theo ông, những người nhập tịch hợp pháp “không có gì phải lo lắng”.