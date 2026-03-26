Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đã đạt các thỏa thuận khung với các tập đoàn quốc phòng BAE Systems, Lockheed Martin và Honeywell nhằm tăng cường sản xuất đạn dược, hướng tới đưa quân đội Mỹ vào “trạng thái thời chiến”.

Hệ thống THAAD của Mỹ tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam (Ảnh minh họa: Reuters).

Động thái này được đưa ra hơn ba tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng nhằm bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao.

Theo kế hoạch, Honeywell sẽ tăng sản xuất các linh kiện quan trọng cho kho dự trữ đạn dược trong khuôn khổ khoản đầu tư 500 triệu đô la, trong khi BAE Systems và Lockheed Martin sẽ tăng gấp bốn lần sản lượng bộ dẫn hướng cho hệ thống đánh chặn THAAD.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm việc mở rộng sản xuất tên lửa tấn công chính xác cũng sẽ được đẩy nhanh, trong khi các doanh nghiệp quốc phòng được yêu cầu ưu tiên năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tác chiến trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Mỹ đã rút hàng tỷ đô la vũ khí từ kho dự trữ kể từ năm 2022 và các chiến dịch quân sự gần đây, làm gia tăng áp lực bổ sung nguồn cung và thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng.