Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng Iran leo thang

Thứ Năm, 06:18, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận với các tập đoàn quốc phòng nhằm mở rộng sản xuất đạn dược và hệ thống quân sự trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đã đạt các thỏa thuận khung với các tập đoàn quốc phòng BAE Systems, Lockheed Martin và Honeywell nhằm tăng cường sản xuất đạn dược, hướng tới đưa quân đội Mỹ vào “trạng thái thời chiến”.

my day manh san xuat vu khi trong boi canh cang thang iran leo thang hinh anh 1
Hệ thống THAAD của Mỹ tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam (Ảnh minh họa: Reuters).

Động thái này được đưa ra hơn ba tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng nhằm bổ sung kho vũ khí đã bị tiêu hao.

Theo kế hoạch, Honeywell sẽ tăng sản xuất các linh kiện quan trọng cho kho dự trữ đạn dược trong khuôn khổ khoản đầu tư 500 triệu đô la, trong khi BAE Systems và Lockheed Martin sẽ tăng gấp bốn lần sản lượng bộ dẫn hướng cho hệ thống đánh chặn THAAD.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm việc mở rộng sản xuất tên lửa tấn công chính xác cũng sẽ được đẩy nhanh, trong khi các doanh nghiệp quốc phòng được yêu cầu ưu tiên năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tác chiến trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Mỹ đã rút hàng tỷ đô la vũ khí từ kho dự trữ kể từ năm 2022 và các chiến dịch quân sự gần đây, làm gia tăng áp lực bổ sung nguồn cung và thúc đẩy năng lực sản xuất quốc phòng.

Trần Phương/VOV-Washington
Các tập đoàn quốc phòng Mỹ sẽ tăng gấp bốn lần sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 cho biết, ông vừa kết thúc một cuộc họp "rất tốt" tại Nhà Trắng với lãnh đạo các tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất của nước này, trong đó các bên đã nhất trí tăng mạnh sản xuất vũ khí trong bối cảnh nhu cầu quân sự gia tăng.

Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt Iran liên quan dầu mỏ và sản xuất vũ khí

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với hơn 30 cá nhân, thực thể và tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp và hỗ trợ chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo và vũ khí của Iran.

