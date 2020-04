Mỹ điều tàu chiến đến khu vực-Venezuela tuyên bố “quyết chiến vì hòa bình“

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Venezuela Maduro khẳng định, đất nước đang đối mặt với các nguy cơ gia tăng, đặc biệt là những bất ổn chính trị trong bối cảnh Venezuela đang gồng mình chống dịch Covid-19.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

“Các nhóm có sự hỗ trợ nước ngoài từ Mỹ và Colombia có thể lợi dụng tình hình đại dịch để nỗ lực tiến hành một cuộc đảo chính. Tôi đã yêu cầu người dân chuẩn bị cho mọi kịch bản để đất nước có thể sống trong hòa bình và chuẩn bị cho bất cứ cuộc chiến nào nếu cần thiết. Chính vì vậy, tôi đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến vì hòa bình”.

Tuyên bố của Tổng thống Maduro đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này tuyên bố Mỹ sẽ tăng gấp đôi nguồn lực quân sự trong khu vực, bao gồm triển khai tàu khu trục, máy bay giám sát và binh lính đến trong cuộc chiến đối phó với các những mối đe dọa gia tăng, trong đó có những kẻ buôn bán ma túy.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Bên cạnh mối đe dọa dịch Covid-19, có mối đe dọa khác đang gia tăng đó là các tổ chức tội phạm và khủng bố đang lợi dụng tình hình để gây bất ổn. Không để điều này xảy ra, Mỹ sẽ phát động chiến dịch tại Tây Bán cầu nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước hiểm họa của ma túy. Mỹ cùng với 22 quốc gia đối tác sẽ tăng cường giám sát, ngăn chặn các hoạt động này, với việc triển khai bổ sung tàu chiến, tàu khu trục, trực thăng và lực lượng giám sát, tăng cường gấp đôi khả năng quân sự trong khu vực”.

Chiến dịch này của Mỹ sẽ khiến các khí tài quân sự tiến gần hơn với Venezuela, khiến chính quyền của Tổng thống Maduro lo ngại. Các quan chức Venezuela cho rằng các kế hoạch triển khai tàu chiến của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của Venezuela, cũng như của khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Mối quan hệ của Mỹ và chính phủ của Tổng thống Maduro căng thẳng thời gian qua. Mỹ gần đây đưa ra đề xuất dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này để đổi lấy việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp chia sẻ quyền lực, với sự tham gia của các thành viên lực lượng cầm quyền và đối lập Venezuela. Tuy nhiên chính phủ Venezuela ngay lập tức bác bỏ đề xuất của Mỹ.

Ngoại trưởng Venezuela Jorrge Arreaza khẳng định, Venezuela là đất nước tự do, chủ quyền, độc lập và dân chủ, và sẽ không bao giờ chấp nhận sự chỉ đạo của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào. Bộ Ngoại giao Venezuela hôm qua cũng ra tuyên bố phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp tại nước Nam Mỹ, hành động mà Caracas đánh giá là can thiệp vào vấn đề nội bộ.

Thông báo khẳng định, những tuyên bố gần đây của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell gần đây là sự ủng hộ cho những “sáng kiến vi hiến, có tính can thiệp và âm mưu lật đổ” do Mỹ thúc đẩy nhằm vào Venezuela./.