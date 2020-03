Mỹ đóng cửa các cơ quan đầu não và khu giải trí do số ca mắc Covid-19 tăng

Tới ngày 12/03 Mỹ đã ghi nhận 38 trường hợp tử vong và hơn 1.300 ca nhiễm SARS-CoV-2 và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Tổng thống Donald Trump ngày 11/03 đã thông báo một loạt các biện pháp nhằm đối phó với Covid-19 bao gồm cấm các hoạt động đi lại từ châu Âu trong vòng 30 ngày.

(Ảnh minh họa: CNN)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence không cần thiết phải thử virus SARS-CoV-2 tại thời điểm này. Bà Grisham thông báo hai nhà lãnh đạo Mỹ hầu như không tiếp xúc với Fabio Wajngarten, Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil, người đã dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc vận động tranh cử.

Các cơ quan quan trọng ở Mỹ bao gồm tòa nhà quốc hội, Nhà Trắng và Tòa án tối cao đều đã đóng cửa đối các chuyến thăm của công chúng. Trong khi đó, công viên Disneyland ở bang California sẽ đóng cửa từ 14/03 cho tới cuối tháng mặc dù tới nay Mỹ chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus từ các khu công viên giải trí. Nhà hát nhạc kịch Broadway ở New York cũng sẽ đóng cửa từ tối ngày 12/03-13/04 do bang New York đã cấm các hoạt động hơn 500 người./.