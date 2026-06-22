Tóm tắt

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các quan chức Iran ngày 21/6 đã tiến hành vòng tiếp xúc đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock (Thụy Sĩ) theo khuôn khổ bản ghi nhớ đạt được một tuần trước, với sự trung gian của Qatar.