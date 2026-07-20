Tóm tắt

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.