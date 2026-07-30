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VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.
Tags hiển thị
Mỹ, Iran, Trung Đông
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/my-na-ten-lua-quy-mo-lon-vao-iran-de-tra-dua-lenh-ngung-ban-tan-vo-tu-2-phia.m3u8
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2026-07/my-na-ten-lua-quy-mo-lon-vao-iran-de-tra-dua-lenh-ngung-ban-tan-vo-tu-2-phia.m3u8
Tác giả
Trí Nhân/VOV.VN
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