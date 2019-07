Mỹ - Nga sẽ thảo luận về các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân

Cuộc gặp ở Geneva diễn ra hai tuần trước khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga. Phái đoàn Mỹ sẽ được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan và ông Tim Morrison, một quan chức cấp cao trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, đại diện bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng, và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ. Trong khi đó, theo các quan chức Mỹ, phái đoàn Nga sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov dẫn đầu.

Tổng thống Nga-Mỹ từng thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông muốn có một thỏa thuận thế hệ mới về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc và thỏa thuận này sẽ bao gồm toàn bộ các loại vũ khí hạt nhân.

Ông Donald Trump cho biết, ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc hiện không tham gia thỏa thuận vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga./.