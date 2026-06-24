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Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại đối với đội tuyển Iran ở trận cuối vòng bảng

Thứ Tư, 06:21, 24/06/2026
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VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 23/6 thông báo nới lỏng một phần các quy định đi lại áp dụng đối với đội tuyển quốc gia Iran tham dự World Cup 2026. Theo đó, đội bóng Tây Á hiện được phép đến địa điểm thi đấu trước hai ngày thay vì chỉ trong vòng 24 giờ như trước đây. 

Trong hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, đều diễn ra ở Inglewood, bang California, đội tuyển Iran chỉ được phép di chuyển tới địa điểm thi đấu trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn. Với quy định mới, đội bóng của HLV Amir Ghalenoei sẽ có thêm thời gian chuẩn bị khi được phép đến Seattle từ ngày 24/6 trước trận đấu cuối cùng bảng G gặp Ai Cập vào ngày 26/6.

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Đội tuyển Iran. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các hạn chế đối với đội tuyển Iran vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Sau mỗi trận đấu, toàn đội vẫn phải quay trở lại đại bản doanh đặt tại Tijuana, Mexico, đồng nghĩa với việc chế độ đi lại đặc biệt áp dụng với đội bóng này về cơ bản không thay đổi.

Trước đó, Iran đã lên tiếng phản đối các quy định trên và cho biết sẽ khiếu nại lên FIFA. Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei cho rằng Iran là “đội bóng chịu nhiều thiệt thòi nhất tại World Cup”.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Iran đang có 2 điểm nhờ hai trận hòa và vẫn còn cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau hai trận.

Theo sơ đồ các cặp đấu vòng loại trực tiếp, nếu có một kết quả tốt trước Ai Cập và giành quyền đi tiếp, Iran nhiều khả năng sẽ chạm trán Australia ở vòng 32 đội, dự kiến diễn ra ngày 3/7 tại Arlington, bang Texas.

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Đội tuyển Iran tới Mỹ dự World Cup giữa lúc thỏa thuận hòa bình được công bố

VOV.VN - Đội tuyển Iran đã đặt chân tới Los Angeles ngày 14/6 để chuẩn bị cho trận ra quân VCK World Cup 2026 gặp New Zealand, ngay vào lúc Mỹ và Iran công bố đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, hành trình của đại diện Tây Á vẫn bị phủ bóng bởi các tranh cãi về visa, an ninh và căng thẳng chính trị chưa lắng dịu.

Quang Trung/VOV-Washington
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