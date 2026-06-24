Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại đối với đội tuyển Iran ở trận cuối vòng bảng

Trong hai trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, đều diễn ra ở Inglewood, bang California, đội tuyển Iran chỉ được phép di chuyển tới địa điểm thi đấu trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn. Với quy định mới, đội bóng của HLV Amir Ghalenoei sẽ có thêm thời gian chuẩn bị khi được phép đến Seattle từ ngày 24/6 trước trận đấu cuối cùng bảng G gặp Ai Cập vào ngày 26/6.

Đội tuyển Iran. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các hạn chế đối với đội tuyển Iran vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Sau mỗi trận đấu, toàn đội vẫn phải quay trở lại đại bản doanh đặt tại Tijuana, Mexico, đồng nghĩa với việc chế độ đi lại đặc biệt áp dụng với đội bóng này về cơ bản không thay đổi.

Trước đó, Iran đã lên tiếng phản đối các quy định trên và cho biết sẽ khiếu nại lên FIFA. Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei cho rằng Iran là “đội bóng chịu nhiều thiệt thòi nhất tại World Cup”.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Iran đang có 2 điểm nhờ hai trận hòa và vẫn còn cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau hai trận.

Theo sơ đồ các cặp đấu vòng loại trực tiếp, nếu có một kết quả tốt trước Ai Cập và giành quyền đi tiếp, Iran nhiều khả năng sẽ chạm trán Australia ở vòng 32 đội, dự kiến diễn ra ngày 3/7 tại Arlington, bang Texas.