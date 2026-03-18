  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela

Thứ Tư, 22:36, 18/03/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm nay cho biết đã ban hành giấy phép chung cho phép một số giao dịch liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela, đánh dấu bước điều chỉnh mới trong chính sách đối với quốc gia Nam Mỹ.

Động thái được xem là sự miễn trừ có điều kiện đối với các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các lệnh trừng phạt khi đó đã đóng băng tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela tại Mỹ và hạn chế các giao dịch quốc tế, khiến xuất khẩu dầu của Venezuela suy giảm đáng kể.

Nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), ở Puerto La Cruz, Venezuela, ngày 23/1/2026. Ảnh: Reuters

Việc nới lỏng lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Venezuela có nhiều biến động, đặc biệt sau các chiến dịch đột kích của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay và những diễn biến chính trị gần đây tại nước này. Hoạt động bán dầu của Venezuela hiện chịu sự giám sát chặt chẽ của Mỹ, với nguồn thu được chuyển vào các tài khoản kiểm soát và phân phối theo cơ chế riêng.

Giới phân tích cho rằng hiệu quả thực tế của quyết định sẽ phụ thuộc vào cách thức triển khai và mức độ tham gia của các doanh nghiệp năng lượng quốc tế. Trước đó, một số giấy phép tương tự đã giúp duy trì dòng chảy xuất khẩu dầu ở mức nhất định, dù vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang tìm cách thúc đẩy đầu tư vào ngành dầu khí Venezuela sau nhiều năm quản lý yếu kém và các biện pháp trừng phạt kéo dài của Mỹ.

 

Mỹ và Venezuela nhất trí tái thiết lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/3 cho biết Mỹ và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao và lãnh sự, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi hòa bình để bầu ra một chính phủ mới tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mỹ tìm cách tịch thu tàu và gần 1,8 triệu thùng dầu thô của Venezuela
VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 27/2 cho biết chính phủ đang tìm cách tịch thu tàu chở dầu Skipper bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi tháng 12, cùng khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô của tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela.

Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/2 đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ vụ án buôn bán ma túy chống lại ông tại Mỹ, cáo buộc chính phủ Mỹ can thiệp vào quyền bào chữa của ông bằng cách ngăn cản chính phủ Venezuela thanh toán phí luật sư. 

Mỹ cho phép bán dầu Venezuela cho Cuba nhằm giảm khan hiếm nhiên liệu
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 thông báo rằng họ sẽ cho phép các công ty nộp đơn xin giấy phép nhằm bán lại dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela cho Cuba, trong bối cảnh đảo quốc này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng.

