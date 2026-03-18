Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela

Động thái được xem là sự miễn trừ có điều kiện đối với các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các lệnh trừng phạt khi đó đã đóng băng tài sản của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela tại Mỹ và hạn chế các giao dịch quốc tế, khiến xuất khẩu dầu của Venezuela suy giảm đáng kể.

Nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), ở Puerto La Cruz, Venezuela, ngày 23/1/2026. Ảnh: Reuters

Việc nới lỏng lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Venezuela có nhiều biến động, đặc biệt sau các chiến dịch đột kích của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay và những diễn biến chính trị gần đây tại nước này. Hoạt động bán dầu của Venezuela hiện chịu sự giám sát chặt chẽ của Mỹ, với nguồn thu được chuyển vào các tài khoản kiểm soát và phân phối theo cơ chế riêng.

Giới phân tích cho rằng hiệu quả thực tế của quyết định sẽ phụ thuộc vào cách thức triển khai và mức độ tham gia của các doanh nghiệp năng lượng quốc tế. Trước đó, một số giấy phép tương tự đã giúp duy trì dòng chảy xuất khẩu dầu ở mức nhất định, dù vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đang tìm cách thúc đẩy đầu tư vào ngành dầu khí Venezuela sau nhiều năm quản lý yếu kém và các biện pháp trừng phạt kéo dài của Mỹ.

