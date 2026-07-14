Mỹ phát động chiến dịch toàn diện nhằm cô lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

Trong một thông điệp video được đăng tải trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định ICC và các đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nước Mỹ không phải bằng súng đạn mà bằng các điều lệ, hiệp ước và thứ quyền lực được gọi là luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc một loạt công cụ mạnh tay nhắm trực tiếp vào ICC. Ảnh: Reuters

Theo ông Rubio, dù ban đầu ICC được thành lập chỉ để xét xử những tội ác nghiêm trọng nhất, tổ chức này đã biến tướng thành một thực thể cực đoan.

Để đối phó với mối đe dọa này, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cân nhắc một loạt công cụ mạnh tay nhắm trực tiếp vào ICC. Các biện pháp được thảo luận bao gồm việc hạn chế đi lại, thu hồi thị thực đối với các nhân sự của tòa án, siết chặt trừng phạt tài chính lên ICC cùng các tổ chức liên kết, đồng thời tạo áp lực ngoại giao tối đa để các nước khác từ bỏ sự ủng hộ dành cho cơ quan này. Washington khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ lựa chọn ngoại giao nào nhằm loại bỏ hoàn toàn tầm ảnh hưởng của ICC đối với công dân Mỹ.

Chiến dịch lần này của chính quyền Tổng thống Trump không chỉ nhắm vào ICC mà còn trực tiếp gây sức ép lên các quốc gia đồng minh. Những quốc gia đang hợp tác an ninh, tiếp nhận quân đội Mỹ trú đóng hoặc nằm dưới sự bảo vệ của Washington đều được yêu cầu phải từ chối công nhận thẩm quyền của ICC đối với binh sĩ và quan chức Mỹ.

Phía Mỹ cũng cảnh báo những quốc gia nhận viện trợ nhưng không đồng ý quay lưng với tòa án này sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và các hệ quả bất lợi khác. Washington tuyên bố sẽ quan sát kỹ lưỡng xem những quốc gia nào sẵn sàng đứng về phía mình trong nỗ lực bảo vệ các binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ trên toàn cầu.

Động thái này được dự báo có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington với ICC và nhiều đồng minh. Cho đến nay, cả ICC lẫn các quốc gia đồng minh của Mỹ đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những tuyên bố cứng rắn từ Washington.