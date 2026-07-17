Mỹ siết quy định thị thực đối với hàng triệu sinh viên và phóng viên nước ngoài

Theo quy định mới, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ áp dụng thời hạn lưu trú cố định đối với thị thực F dành cho sinh viên quốc tế, thị thực J dành cho người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa và thị thực I dành cho các thành viên của cơ quan truyền thông nước ngoài. Hiện nay, người mang các loại thị thực này được phép lưu trú tại Mỹ trong suốt thời gian học tập, chương trình trao đổi hoặc thời gian làm việc hợp pháp mà không có ngày hết hạn cụ thể trên mẫu I-94.

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Khi quy định có hiệu lực, người mang các loại thị thực F, J và I sẽ chỉ được phép lưu trú trong thời hạn nhất định do cơ quan nhập cảnh cấp. Nếu muốn tiếp tục ở lại Mỹ sau thời hạn này, họ sẽ phải nộp đơn xin gia hạn với cơ quan di trú, thay vì được tự động duy trì tình trạng lưu trú như trước.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thay đổi này nhằm đưa các loại thị thực F, J và I về cơ chế quản lý tương tự hầu hết các diện thị thực không định cư khác, đồng thời tăng cường kiểm soát tình trạng lưu trú quá hạn, ngăn chặn gian lận và bảo đảm an ninh quốc gia.

Đối với những người đang lưu trú hợp pháp tại Mỹ theo diện “lưu trú theo tình trạng” khi quy định có hiệu lực, DHS dự kiến áp dụng cơ chế chuyển tiếp. Họ sẽ không phải rời khỏi Mỹ ngay lập tức mà được tiếp tục lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định trước khi phải thực hiện thủ tục xin gia hạn nếu muốn tiếp tục học tập, tham gia chương trình trao đổi hoặc làm việc tại Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết quy định vẫn phải trải qua quá trình xem xét theo Đạo luật Rà soát của Quốc hội trước khi xác định ngày chính thức có hiệu lực. Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với chính sách quản lý thị thực F, J và I của Mỹ trong hơn 30 năm qua, ảnh hưởng đến hàng triệu sinh viên quốc tế, người tham gia các chương trình trao đổi và phóng viên nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này.