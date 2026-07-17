English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ siết quy định thị thực đối với hàng triệu sinh viên và phóng viên nước ngoài

Thứ Sáu, 05:27, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 16/7 công bố quy định cuối cùng sửa đổi chính sách thị thực đối với sinh viên quốc tế, người tham gia các chương trình trao đổi và phóng viên nước ngoài, chấm dứt cơ chế lưu trú theo diện “lưu trú theo tình trạng” (D/S) đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ. 

Theo quy định mới, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ áp dụng thời hạn lưu trú cố định đối với thị thực F dành cho sinh viên quốc tế, thị thực J dành cho người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa và thị thực I dành cho các thành viên của cơ quan truyền thông nước ngoài. Hiện nay, người mang các loại thị thực này được phép lưu trú tại Mỹ trong suốt thời gian học tập, chương trình trao đổi hoặc thời gian làm việc hợp pháp mà không có ngày hết hạn cụ thể trên mẫu I-94.

my siet quy dinh thi thuc doi voi hang trieu sinh vien va phong vien nuoc ngoai hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Khi quy định có hiệu lực, người mang các loại thị thực F, J và I sẽ chỉ được phép lưu trú trong thời hạn nhất định do cơ quan nhập cảnh cấp. Nếu muốn tiếp tục ở lại Mỹ sau thời hạn này, họ sẽ phải nộp đơn xin gia hạn với cơ quan di trú, thay vì được tự động duy trì tình trạng lưu trú như trước.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thay đổi này nhằm đưa các loại thị thực F, J và I về cơ chế quản lý tương tự hầu hết các diện thị thực không định cư khác, đồng thời tăng cường kiểm soát tình trạng lưu trú quá hạn, ngăn chặn gian lận và bảo đảm an ninh quốc gia.

Đối với những người đang lưu trú hợp pháp tại Mỹ theo diện “lưu trú theo tình trạng” khi quy định có hiệu lực, DHS dự kiến áp dụng cơ chế chuyển tiếp. Họ sẽ không phải rời khỏi Mỹ ngay lập tức mà được tiếp tục lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định trước khi phải thực hiện thủ tục xin gia hạn nếu muốn tiếp tục học tập, tham gia chương trình trao đổi hoặc làm việc tại Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết quy định vẫn phải trải qua quá trình xem xét theo Đạo luật Rà soát của Quốc hội trước khi xác định ngày chính thức có hiệu lực. Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất đối với chính sách quản lý thị thực F, J và I của Mỹ trong hơn 30 năm qua, ảnh hưởng đến hàng triệu sinh viên quốc tế, người tham gia các chương trình trao đổi và phóng viên nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này.

Quang Trung/VOV-Wasington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

VOV.VN - Ngoài yếu tố tài chính, khoảng cách địa lý xa cùng chi phí logistics leo thang tiếp tục là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

Thách thức ngắn hạn khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó tiếp cận thị trường Nam Mỹ

VOV.VN - Ngoài yếu tố tài chính, khoảng cách địa lý xa cùng chi phí logistics leo thang tiếp tục là thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.

Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới
Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Mỹ hôm nay (14/1) dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tạm thời đình chỉ toàn bộ quy trình xử lý thị thực đối với công dân đến từ 75 quốc gia, bắt đầu từ ngày 21/1 tới.

Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới

Mỹ tạm ngừng xử lý thị thực đối với công dân của 75 quốc gia từ tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Mỹ hôm nay (14/1) dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tạm thời đình chỉ toàn bộ quy trình xử lý thị thực đối với công dân đến từ 75 quốc gia, bắt đầu từ ngày 21/1 tới.

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng
Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

VOV.VN - Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 100 ngàn thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức trở lại vào năm ngoái, đánh dấu mức cao kỷ lục trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh chính sách nhập cư cứng rắn.

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

VOV.VN - Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 100 ngàn thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức trở lại vào năm ngoái, đánh dấu mức cao kỷ lục trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh chính sách nhập cư cứng rắn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ