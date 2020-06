Mỹ tăng gấp đôi tiền, thưởng 10 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh IS

Sau cái chết của trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi trong một chiến dịch quân sự của Mỹ hồi tháng 10/2019, Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla, hay còn được gọi là Hajji Abdallah, đã trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một tay súng của IS. Ảnh: Reuters.

Al-Mawla từng là thành viên cấp cao trong tổ chức tiền thân của IS, Al-Qaeda ở Iraq, trước khi gia nhập IS.



“Là một trong những lãnh đạo cấp cao của ISIS, al-Mawla đã chỉ đạo các vụ bắt cóc, tàn sát và buôn bán người Yazidi ở vùng tây bắc Iraq và lãnh đạo một số hoạt động khủng bố toàn cầu của nhóm”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Phần thưởng này là một điểm quan trọng trong cuộc chiến chống IS cũng như các chi nhánh và mạng lưới của tổ chức này trên toàn thế giới. Khi IS bị đánh bại trên chiến trường, chúng tôi quyết tâm xác định và tìm ra các thủ lĩnh của nhóm, từ đó liên quân chống IS có thể tiếp tục quét sạch tàn quân IS và ngăn chặn tham vọng toàn cầu của chúng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây cho biết ông đang xem xét rút quân đội Mỹ khỏi Syria, báo hiệu việc thoái lui sớm khỏi cuộc chiến vốn do Mỹ dẫn đầu chống lại IS.

Trong một thông báo bất ngờ hồi tháng 12/2018, ông Trump tuyên bố giành chiến thắng trước IS và chính thức ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Một ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ Jim Mattis đã từ chức./