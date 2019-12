Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 11/12 đã thông qua một dự luật áp đặt trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria và mua hệ thống tên lửa của Nga.

Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Với 18 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật với tên gọi Đạo luật thúc đẩy an ninh quốc gia Mỹ và ngăn cản sự trỗi dậy của IS 2019. Dự luật này nhằm trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ở Đông Bắc Syria và việc nước này mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu thông qua. Đây là một trong các nỗ lực của các nghị sỹ Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi Tổng thống Trump có chính sách cứng rắn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, kể cả khi được quốc hội thông qua, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga./.