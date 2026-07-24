Mỹ thu hồi gần 19 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella

Theo thông báo đăng trên trang web của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, lô sản phẩm bị thu hồi gồm trứng gà vỏ trắng và trứng gà nuôi thả không lồng vỏ nâu được sản xuất tại bang Texas và phân phối tới nhiều bang của Mỹ. Các sản phẩm bị ảnh hưởng được bán tại chuỗi siêu thị lớn tại Mỹ, cùng một số cửa hàng bán lẻ khác.

Ảnh minh họa.

Theo FDA, vi khuẩn Salmonella có thể gây sốt, tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa ở người khỏe mạnh. Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy giảm, nhiễm khuẩn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra thông tin trên bao bì và không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi. Những người đã mua các lô trứng bị ảnh hưởng nên trả lại nơi bán hoặc tiêu hủy để đảm bảo an toàn thực phẩm.

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