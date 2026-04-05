Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani

Chủ Nhật, 09:32, 05/04/2026
VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nêu rõ: “Bà Hamideh Soleimani Afshar [cháu gái của Tướng Soleimani - ND] và con gái hiện đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ”. Trong khi đó, trên mạng xã hội, ông Rubio xác nhận hai người này đang “chờ bị trục xuất” khỏi Mỹ.

Ông Qassem Soleimani. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng các biện pháp siết chặt nhập cư đối với những cá nhân bị cho là có liên hệ với các đối thủ của Washington, đặc biệt sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2/2026.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio, chính quyền Mỹ “sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn cho các công dân nước ngoài ủng hộ các chế độ bị coi là tài trợ khủng bố chống Mỹ”.

Các quan chức Mỹ cáo buộc bà Soleimani Afshar từng công khai ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ, ca ngợi lãnh đạo Iran và gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất”. Ngoài ra, bà cũng bị cho là thể hiện “sự ủng hộ kiên định” đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Không chỉ thu hồi thẻ xanh của hai người này, giới chức Mỹ còn áp lệnh cấm nhập cảnh đối với chồng của bà Soleimani Afshar.

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp gần đây của Washington nhằm hạn chế hiện diện của các cá nhân có liên hệ với Iran. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấm dứt quy chế pháp lý của Fatemeh Ardeshir-Larijani – con gái của cựu quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Larijani – cùng chồng bà, đồng thời cấm họ nhập cảnh vĩnh viễn.

Ngoài ra, từ đầu tháng 12/2025, trước khi xung đột bùng phát, Mỹ cũng đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn thị thực đối với một số nhà ngoại giao Iran tại phái bộ nước này ở Liên Hợp Quốc

Tướng Qassem Soleimani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái tại Baghdad (Iraq) vào tháng 1/2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Khi đó, ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng nhất tại Iran, giữ vai trò chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của nước này. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?
Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?

VOV.VN - Dù chịu sức ép quân sự lớn từ Mỹ và đồng minh, Iran vẫn duy trì thế trận nhờ chiến lược bất đối xứng dựa vào UAV giá rẻ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và “đòn bẩy” năng lượng tại Eo biển Hormuz.

Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?

Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?

VOV.VN - Dù chịu sức ép quân sự lớn từ Mỹ và đồng minh, Iran vẫn duy trì thế trận nhờ chiến lược bất đối xứng dựa vào UAV giá rẻ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và “đòn bẩy” năng lượng tại Eo biển Hormuz.

Iran "bắn ít, đánh hiểm" khiến Mỹ và Israel đối mặt thế trận khó lường
Iran “bắn ít, đánh hiểm” khiến Mỹ và Israel đối mặt thế trận khó lường

VOV.VN - Các đợt tấn công của Iran tại Trung Đông đang giảm về quy mô nhưng trở nên chọn lọc và khó lường hơn, khi Tehran chuyển sang chiến thuật “bắn ít, đánh hiểm” nhằm kéo dài xung đột và gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel, bất chấp năng lực quân sự bị suy giảm sau các đòn không kích.

Iran “bắn ít, đánh hiểm” khiến Mỹ và Israel đối mặt thế trận khó lường

Iran “bắn ít, đánh hiểm” khiến Mỹ và Israel đối mặt thế trận khó lường

VOV.VN - Các đợt tấn công của Iran tại Trung Đông đang giảm về quy mô nhưng trở nên chọn lọc và khó lường hơn, khi Tehran chuyển sang chiến thuật “bắn ít, đánh hiểm” nhằm kéo dài xung đột và gia tăng sức ép lên Mỹ và Israel, bất chấp năng lực quân sự bị suy giảm sau các đòn không kích.

Người Mỹ hoài nghi chiến dịch chống Iran, lo cái giá phải trả quá lớn
Người Mỹ hoài nghi chiến dịch chống Iran, lo cái giá phải trả quá lớn

VOV.VN - Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người dân Mỹ ngày càng hoài nghi chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Trump và lo ngại về “cái giá” phải trả.  Đa số phản đối việc mở rộng can dự, chi thêm ngân sách hay triển khai bộ binh tấn công Iran.

Người Mỹ hoài nghi chiến dịch chống Iran, lo cái giá phải trả quá lớn

Người Mỹ hoài nghi chiến dịch chống Iran, lo cái giá phải trả quá lớn

VOV.VN - Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người dân Mỹ ngày càng hoài nghi chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Trump và lo ngại về “cái giá” phải trả.  Đa số phản đối việc mở rộng can dự, chi thêm ngân sách hay triển khai bộ binh tấn công Iran.

AI đang viết lại "luật chơi" trong cuộc xung đột Mỹ-Iran?
AI đang viết lại “luật chơi” trong cuộc xung đột Mỹ-Iran?

VOV.VN - Từ thu thập dữ liệu đến lựa chọn mục tiêu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tham gia trực tiếp vào nhiều khâu tác chiến trong xung đột Mỹ-Iran, phản ánh xu hướng công nghệ ngày càng định hình xung đột hiện đại.

AI đang viết lại “luật chơi” trong cuộc xung đột Mỹ-Iran?

AI đang viết lại “luật chơi” trong cuộc xung đột Mỹ-Iran?

VOV.VN - Từ thu thập dữ liệu đến lựa chọn mục tiêu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tham gia trực tiếp vào nhiều khâu tác chiến trong xung đột Mỹ-Iran, phản ánh xu hướng công nghệ ngày càng định hình xung đột hiện đại.

