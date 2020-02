Mỹ “treo” thương vụ bán khí tài trị giá 30 triệu USD cho Ukraine

Theo Buzzfeed News, một cựu quan chức cấp cao của Mỹ đã hỏi một quan chức cấp cao đương nhiệm trong chính quyền Trump về việc “treo” thương vụ bán vũ khí, khí tài cho Ukraine. Chính quyền Trump giải thích rằng các thương vụ liên quan đến vấn đề này vẫn đang được đánh giá.



Quan chức này nói thêm rằng “Sẽ là khôn ngoan cho người Ukraine tìm kiếm các nguồn khác để mua vũ khí đạn dược”.

Binh sỹ Ukraine sử dụng tên lửa Javelin của Mỹ. Ảnh: AP

Buzzfeed News dẫn lời hai quan chức Ukraine cho rằng việc trì hoãn của Mỹ có thể là do các nỗ lực của Trung Quốc mua lại công ty hàng không vũ trụ Motor Sich của Ukraine, Mỹ cũng đang cố chặn các hợp đồng bán do lo ngại an ninh quốc gia.

Có 5 thương vụ giữa Mỹ và Ukraine bị trì hoãn khoảng 1 năm và 1 thương vụ khác đã bị trì hoãn hơn 1 năm. Buzzfeed News cho biết, việc nhận được phê duyệt của chính phủ Mỹ để tiến hành các thương vụ như vậy mất ít nhất 2 tháng.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ đều từ chối bình luận về vấn đề này./.