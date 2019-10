Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch quân sự ở Bắc Syria

Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào giới Thổ Nhĩ Kỳ và ngay lập tức ngừng giao dịch thương mại với Ankara vì đã phát động cuộc tấn công quân sự ở miền Bắc Syria.

Xe thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria. Ảnh: Anadolu

Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã ra tuyên bố về các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria. Ông Trump cho biết sẽ ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ gây mất ổn định ở Đông Bắc Syria. Theo sắc lệnh này, mức thuế đối với thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng trở lại mức 50% sau khi được giảm hồi tháng 5/2019.



Ông Trump tuyên bố sẽ dừng toàn bộ các cuộc đàm phán do bộ Thương mại Mỹ đứng đầu về một thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các cá nhân liên quan tới những vi phạm nhân quyền ở Syria, cụ thể các cá nhân này sẽ bị cấm vào Mỹ và tài sản của những người này sẽ bị phong tỏa.

Tổng thống Trump tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ phải ưu tiên bảo vệ các thường dân, cụ thể là các nhóm thiểu số và tôn giáo ở Đông Bắc Syria, không phá hủy các cơ sở dân sự và việc trao trả người tị nạn phải được tiến hành một cách an toàn và tự nguyện.

Theo Tổng thống Trump, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gây nguy hiểm tới dân thường và đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Tổng thống Trump cũng đã trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan rằng, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo và có thể tạo điều kiện cho các tội ác chiến tranh. Ông Trump cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã không tìm cách hạn chế các ảnh hưởng nhân đạo của hành động quân sự của mình.

Tổng thống Trump tuyên bố, ông đang rút số binh sỹ Mỹ còn lại khỏi Đông Bắc Syria. Theo ông Trump, quân đội Mỹ đã đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và một khi rút khỏi Syria, quân đội Mỹ sẽ được triển khai trở lại và ở lại khu vực nhằm giám sát tình hình và tránh điều đã xảy ra trong năm 2014 khi mối đe dọa từ IS đã lan rộng khắp Syria và Iraq. Một số lượng nhỏ binh sỹ Mỹ sẽ ở lại căn cứ At Tanf ở miền Nam Syria, nhằm tiếp tục đối phó với các tàn quân IS.

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ sẽ sử dụng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân tạo điều kiện và tài trợ các hành động tàn ác ở Syria. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ xóa xổ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu giới lãnh đạo nước này tiếp tục con đường nguy hiểm và hủy hoại này.

Sau khi Tổng thống Trump rút quân, tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ phát động tấn công quân sự đối với người Kurd ở Đông Bắc Syria, chính quyền của ông đã vấp phải sự chỉ trích và sức ép từ các thành viên của cả hai đảng trong Quốc hội. Nhiều nghị sỹ đã kêu gọi Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do đã tấn công các lực lượng người Kurd được coi là đồng minh của Mỹ./.