  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ truy tố vụ buôn lậu công nghệ AI sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD

Thứ Sáu, 11:59, 20/03/2026
VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/3 thông báo đã truy tố ba cá nhân người Hoa liên quan đến một nhà sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo của Mỹ với cáo buộc buôn lậu công nghệ sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu. Tổng giá trị công nghệ bị chuyển trái phép ước tính lên tới ít nhất 2,5 tỷ USD.

Ba bị cáo gồm Liêu Nghĩa Hiền, đồng sáng lập công ty sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo Super Micro; Trương Thụy Tạng, quản lý bán hàng tại văn phòng Đài Loan (Trung Quốc) và Tôn Đình Vĩ, một nhà thầu. Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở Manhattan, các đối tượng bị cáo buộc tham gia một âm mưu phức tạp nhằm vận chuyển các máy chủ AI sản xuất tại Mỹ qua Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước Đông Nam Á trước khi đưa vào Trung Quốc.

Dù không nêu tên doanh nghiệp trong đơn kiện, song công ty Super Micro có trụ sở tại San Jose, bang California xác nhận đã được thông báo về vụ việc và đang hợp tác với các nhà điều tra. Công ty cho biết đã cho hai nhân sự nghỉ và chấm dứt hợp đồng với người còn lại ngay sau khi các cáo buộc được công bố.

my truy to vu buon lau cong nghe ai sang trung quoc tri gia 2,5 ty usd hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Nvidia, đối tác cung cấp chip chính cho Super Micro, cũng nhanh chóng lên tiếng khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật xuất khẩu. Nvidia tuyên bố sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ hay hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ thống bị chuyển hướng xuất khẩu trái phép.

Theo các công tố viên, nhóm này đã sử dụng nhiều biện pháp tinh vi để qua mặt cơ quan kiểm soát, bao gồm việc vận chuyển máy chủ qua nhiều quốc gia trung gian, đóng gói lại trong các thùng không nhãn mác và dàn dựng các “máy chủ giả” để đối phó với các cuộc kiểm tra tuân thủ. Thậm chí, họ bị cáo buộc dùng máy sấy tóc để bóc nhãn và số sê-ri từ máy thật, rồi dán sang thiết bị giả nhằm che giấu việc chuyển hàng.

Giới chức Mỹ cho biết các máy chủ giá trị hơn 500 triệu USD đã bị chuyển hướng sang Trung Quốc chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến giữa tháng 5/2025. Đây là các sản phẩm có thể sử dụng chip AI tiên tiến, lĩnh vực đang bị Mỹ siết chặt xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm 2022.

Hai bị cáo đã bị bắt giữ, trong khi một người vẫn đang lẩn trốn. Vụ việc được đánh giá là một trong những nỗ lực quy mô lớn nhằm né tránh các lệnh kiểm soát công nghệ của Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gay gắt.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: buôn lậu công nghệ Mỹ truy tố công nghệ AI buôn lậu sang Trung Quốc trí tuệ nhân tạo
Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy vậy, các chuyên gia Australia cảnh báo nếu trẻ em lạm dụng AI mà không tự suy nghĩ thì có nguy cơ bị teo não bộ.

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI) 2026 vừa kết thúc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ với việc thông qua Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn cầu đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

