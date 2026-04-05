Mỹ tuyên bố bắn hạ nhiều chỉ huy Iran trong cuộc tấn công quy mô lớn

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran đã bị hạ, cùng với nhiều mục tiêu khác, trong cuộc tấn công quy mô lớn này ở Tehran”, kèm theo một đoạn video ghi lại các vụ nổ.

Đoạn video có chất lượng hình ảnh hạn chế, song ghi nhận được nhiều tiếng nổ lớn và âm thanh được cho là của máy bay.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang liên quan đến an ninh khu vực và hoạt động tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Hiện chưa có xác nhận độc lập về số thương vong cũng như mức độ thiệt hại từ phía Iran, trong khi các nhà quan sát cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu các bên tiếp tục có những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau.