  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ tuyên bố bắn hạ nhiều chỉ huy Iran trong cuộc tấn công quy mô lớn

Chủ Nhật, 09:32, 05/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết nhiều chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong một “cuộc tấn công quy mô lớn” tại thủ đô Tehran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Nhiều lãnh đạo quân sự của Iran đã bị hạ, cùng với nhiều mục tiêu khác, trong cuộc tấn công quy mô lớn này ở Tehran”, kèm theo một đoạn video ghi lại các vụ nổ.

my tuyen bo ban ha nhieu chi huy iran trong cuoc tan cong quy mo lon hinh anh 1
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ vào Tehran. Ảnh: AP

Đoạn video có chất lượng hình ảnh hạn chế, song ghi nhận được nhiều tiếng nổ lớn và âm thanh được cho là của máy bay.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang liên quan đến an ninh khu vực và hoạt động tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Hiện chưa có xác nhận độc lập về số thương vong cũng như mức độ thiệt hại từ phía Iran, trong khi các nhà quan sát cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu các bên tiếp tục có những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Ông Trump sắp có thông điệp quan trọng trước toàn quốc về Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 1/4 (theo giờ địa phương) nhằm cung cấp “thông tin cập nhật quan trọng” về tình hình Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Phòng không Mỹ và Israel lộ điểm yếu chiến lược trước đòn tập kích của Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài, những đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái đã khiến hệ thống phòng không được coi là hàng đầu của Mỹ và Israel bộc lộ các điểm yếu chiến lược.

Mỹ dội bom xuyên hầm xuống Isfahan: Thông điệp cứng rắn gửi Iran

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành không kích một kho chứa đạn dược quan trọng tại Isfahan (Iran) bằng bom xuyên phá nặng hơn 900kg, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

