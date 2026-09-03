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Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài

Thứ Năm, 06:15, 03/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/9 tuyên bố chiến dịch quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không kéo dài “quá lâu”.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Iran đang cố gắng phát triển một loại tên lửa có khả năng triển khai thủy lôi và Mỹ đã phá hủy loại vũ khí này. Ông Trump cho rằng, Iran đang tìm cách khôi phục các hệ thống radar và tên lửa từng bị Mỹ tấn công trước đó.

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Mỹ tấn công Iran. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã phá hủy toàn bộ số khí tài mới mà họ cố gắng triển khai dọc theo eo biển Hormuz, bao gồm cả khí tài phòng thủ và tấn công. Đó là một đợt tấn công rất dữ dội và chúng tôi sẵn sàng thực hiện một đợt tấn công khác bất cứ lúc nào”, ông Trump nói.

Những phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông, sau khi Washington tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực ven biển phía nam Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc tấn công hôm 1/9 nhằm vào hệ thống phòng không, radar, khí tài hàng hải, năng lực rải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc của Iran. Trong khi đó, Tehran cho biết nhiều mục tiêu gần eo biển Hormuz đã bị đánh trúng.

Diễn biến mới nhất làm gia tăng nguy cơ kéo dài cuộc xung đột vốn đã diễn ra kể từ khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2/2026. Cuộc chiến đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và vấp phải sự phản đối của một bộ phận lớn người dân Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Ông Trump khẳng định Mỹ đã tấn công Iran “rất mạnh”, trong khi phản ứng của Tehran chỉ là một đòn đáp trả “nhẹ”.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu được cho là của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Iraq. Tehran cũng tuyên bố mục tiêu hiện nay là buộc lực lượng Mỹ rút khỏi mạng lưới căn cứ quân sự mà Washington đã duy trì trong nhiều thập kỷ tại Trung Đông.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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