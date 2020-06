Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3/6 tuyên bố đạt thỏa thuận với Hàn Quốc về đề xuất trả lương cho hàng nghìn nhân viên người Hàn làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự. Ảnh minh họa: AP.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng khẳng định, Hàn Quốc sẽ chi trả hơn 200 triệu USD để trả lương cho 4.000 nhân viên Hàn Quốc cho đến cuối năm 2020. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, thỏa thuận này cho phép những gánh nặng về việc chi trả cho người lao động của cả 2 nước được chia sẻ công bằng hơn, đồng thời khẳng định duy trì ưu tiên số 1 của 2 nước Mỹ - Hàn là tăng cường sự kết hợp phòng thủ quốc phòng.

Thỏa thuận chia sẻ chi phí song phương được gọi là Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA), vốn đã hết hạn từ cuối năm 2019, đến nay vẫn chưa có kết quả do Mỹ - Hàn không đạt được tiến triển qua nhiều vòng đàm phán. Điều nay cũng khiến hàng nghìn nhân viên buộc phải nghỉ phép không lương do quỹ lương đã hết từ cuối tháng 3. Hiện, Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc đóng góp tới 5 tỷ USD mỗi năm để duy trì 28.500 lính Mỹ đồn trú, tức gấp hơn 5 lần so với mức chi phí Hàn Quốc đóng góp trong năm 2019./.